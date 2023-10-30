Tüp fiyatlarına Kasım indirimi: Fiyat listesi değişti

Sıcaklıkların düşmeye başladığı ve evlerimizi ısıtmaya olan ihtiyacın arttığı bu dönemde, tüp fiyatlarında yaşanan güncellemeler takipçiler için önem taşıyor. 29 Ekim tüp fiyatları, tüketicilere yeni bir nefes aldırıyor. Aygaz, İpragaz, Bizimgaz gibi önde gelen tüp gazı şirketleri, son durumu kamuoyuyla paylaşıyor. İşte güncel tüp fiyatlarına dair detaylar...

Tüp fiyatlarının güncellenmesi, tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor ve 29 Ekim tarihli güncellemenin sevindirici haberler getirdiğini söyleyebiliriz. Temel bir ihtiyaç olarak öne çıkan tüp gazı fiyatlarında bu kez indirim uygulanmış durumda.

Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan fiyat artışları sonrasında tüketicilerin bütçeleri zorlanmıştı. Ancak 29 Ekim itibarıyla geçerli olacak tüp fiyatlarında olumlu bir değişiklik meydana geldi.

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi önemli tüp gazı şirketlerinin fiyat güncellemelerine baktığımızda, tüp fiyatlarının düşüş gösterdiğini görüyoruz. İşte 29 Ekim tarihli güncel tüp fiyatları:

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz 2 kg mini ev tüpü: 112,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 Türk Lirası

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 Türk Lirası

Tüp fiyatlarının düşmesi, tüketiciler için olumlu bir gelişme olarak karşılanıyor ve bu indirimlerin bütçelere nefes aldırması bekleniyor. Güncellemelerin takip edilmeye devam edeceği bir dönemde, tüp fiyatlarındaki değişiklikler önemini koruyor.