Türk Araştırmacılar, Beyin Hastalıkları İçin Avrupa ile İşbirliği Yapacak

Türk araştırmacılar, Avrupa'da beyin ve sinir hastalıklarına yönelik ortak projelere imza atarak, Alzheimer, Parkinson, SMA gibi hastalıkların tedavisinde önemli adımlar atmayı hedefliyor.

ZEYNEP DUYAR - Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi, beyin ve sinir hastalıklarının araştırmaları üzerinde yoğunlaşılmasına olanak tanırken, Türkiye’deki projeler TÜBİTAK aracılığıyla 225 bin avroya kadar maddi destek alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Avrupa'nın beyin ve sinir hastalıkları üzerine yoğunlaşan araştırma programına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (JPND) çerçevesinde yeni proje çağrısı yapıldı. Bu program ile birlikte, belirtilen hastalıkların araştırmalarını daha verimli hale getirme ve tedavi yöntemlerini artırmaya yönelik çalışmalar planlanıyor.

Proje Önerileri Neleri Kapsamalı?

Bu yıl, özellikle orta ve geç evre hastalıklara odaklanan sağlık ve sosyal bakım harcamalarına ilişkin projelere öncelik tanınacak. Proje önerileri, Alzheimer, demans, Parkinson, prion hastalıkları, motor nöron hastalıkları, Huntington, spinoserebellar ataksi, SMA gibi nörodejeneratif hastalıklara yönelmelidir.

Bu bağlamda, hastaların bakım kalitesini artıracak projelere de özel önem verilecek. Araştırmaların hastalık seyrine yönelik ihtiyaçları belirlemek, etkili müdahale ve önleme için modeller geliştirmek amacıyla yapılması bekleniyor.

Projelerde Aranan Kriterler

Proje konsorsiyumlarında en az 3, en fazla 6 ülkeden koordinatör yer alması gerekecek. Projelerin süresi 3 yılı geçemeyecek. Çağrıya yükseköğretim kurumları, araştırma hastaneleri, kamu kuruluşları ve ticaret belgesine sahip şirketler katılabilecek.

Türkiye'den sunulacak proje önerileri, 'TÜBİTAK Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası AR-GE İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı' ile desteklenecek. Proje başına TÜBİTAK'tan talep edilecek katkı, belirli kuruluşlar için 125 bin euroyu, diğerleri için 225 bin euroyu geçemeyecek.

2026 Yılında Projeler Başlayacak

Projelere ortaklık edecek Türk kuruluşları, hem çağrı sekretaryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapmak zorundadır. Ulusal proje başvuruları yalnızca Proje Başvuru Sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılabilecektir. Önerilerin çağrı sekretaryasına sunulması için son tarih 4 Mart, TÜBİTAK’a sunulması için ise 12 Mart olarak belirlenmiştir.