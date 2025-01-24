DOLAR
35,69 -0,15%
EURO
37,52 -0,8%
ALTIN
3.185,09 -1,03%
BITCOIN
3.765.315,6 -2,51%

Türk Araştırmacılar, Beyin Hastalıkları İçin Avrupa ile İşbirliği Yapacak

Türk araştırmacılar, Avrupalı meslektaşlarıyla Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklar üzerinde projeler yürütecek.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:12
Türk Araştırmacılar, Beyin Hastalıkları İçin Avrupa ile İşbirliği Yapacak

Türk Araştırmacılar, Beyin Hastalıkları İçin Avrupa ile İşbirliği Yapacak

Türk araştırmacılar, Avrupa'da beyin ve sinir hastalıklarına yönelik ortak projelere imza atarak, Alzheimer, Parkinson, SMA gibi hastalıkların tedavisinde önemli adımlar atmayı hedefliyor.

ZEYNEP DUYAR - Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi, beyin ve sinir hastalıklarının araştırmaları üzerinde yoğunlaşılmasına olanak tanırken, Türkiye’deki projeler TÜBİTAK aracılığıyla 225 bin avroya kadar maddi destek alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Avrupa'nın beyin ve sinir hastalıkları üzerine yoğunlaşan araştırma programına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (JPND) çerçevesinde yeni proje çağrısı yapıldı. Bu program ile birlikte, belirtilen hastalıkların araştırmalarını daha verimli hale getirme ve tedavi yöntemlerini artırmaya yönelik çalışmalar planlanıyor.

Proje Önerileri Neleri Kapsamalı?

Bu yıl, özellikle orta ve geç evre hastalıklara odaklanan sağlık ve sosyal bakım harcamalarına ilişkin projelere öncelik tanınacak. Proje önerileri, Alzheimer, demans, Parkinson, prion hastalıkları, motor nöron hastalıkları, Huntington, spinoserebellar ataksi, SMA gibi nörodejeneratif hastalıklara yönelmelidir.

Bu bağlamda, hastaların bakım kalitesini artıracak projelere de özel önem verilecek. Araştırmaların hastalık seyrine yönelik ihtiyaçları belirlemek, etkili müdahale ve önleme için modeller geliştirmek amacıyla yapılması bekleniyor.

Projelerde Aranan Kriterler

Proje konsorsiyumlarında en az 3, en fazla 6 ülkeden koordinatör yer alması gerekecek. Projelerin süresi 3 yılı geçemeyecek. Çağrıya yükseköğretim kurumları, araştırma hastaneleri, kamu kuruluşları ve ticaret belgesine sahip şirketler katılabilecek.

Türkiye'den sunulacak proje önerileri, 'TÜBİTAK Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası AR-GE İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı' ile desteklenecek. Proje başına TÜBİTAK'tan talep edilecek katkı, belirli kuruluşlar için 125 bin euroyu, diğerleri için 225 bin euroyu geçemeyecek.

2026 Yılında Projeler Başlayacak

Projelere ortaklık edecek Türk kuruluşları, hem çağrı sekretaryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapmak zorundadır. Ulusal proje başvuruları yalnızca Proje Başvuru Sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılabilecektir. Önerilerin çağrı sekretaryasına sunulması için son tarih 4 Mart, TÜBİTAK’a sunulması için ise 12 Mart olarak belirlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EIT Türkiye Topluluğu, Yerel Yetenekleri Geliştirmeyi Hedefliyor
2
Transdinyester'de Doğal Gaz Krizi: 'Birkaç Gün İçinde Bitecek'
3
Brent Petrol Fiyatı 77,64 Dolar Seviyesine Yükseldi
4
ENAG açıkladı: Haziran ayında enflasyon 4,27 arttı!
5
Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi
6
İstanbul Ticaret Borsası'nda Seracılık Üzerine Önemli Gelişmeler
7
Olağanüstü Hal Stoklarına İlişkin Görevlendirme Bedeli Hesaplama Yöntemi Belirlendi

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor