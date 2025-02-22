Türk Dünyası ile Güvenlik İşbirliği: Gökhan Arıkan'dan Önemli Açıklamalar

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, Türk dünyası ile işbirliği yaparak sektörün global alanda gelişimini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:04
Türk Dünyası ile Güvenlik İşbirliği: Gökhan Arıkan'dan Önemli Açıklamalar

Özel Güvenlik Sektörü Türk Dünyasına Yöneliyor

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin temsilcileriyle özel güvenlik sektörünü ele aldıklarını belirtti. Arıkan, "Deneyimlerimizi Türk dünyasına anlatarak onlarla tüm dünyaya açılabiliriz." ifadesini kullandı.

1.4 Milyondan Fazla Sertifika Alındı

Arıkan, özel güvenlik eğitim kurumları aracılığıyla sertifika alan kişi sayısının 1 milyon 400 bini geçtiğine dikkat çekti. Özel güvenliklerin birçok alanda görev aldığını vurgulayarak, "400 bine yakın çalışanla istihdamda lider sektör olduklarını" söyledi.

Dijitalleşme ile Özel Güvenlik Eğitimleri İyileşiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının, kursların dijitalleşmesine yönelik çalışmaları yüksek düzeyde sürdürdüğünü ifade eden Arıkan, şu şekilde devam etti: "Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, projelerle Türkiye ve dünyaya örnek olacak şekilde özel güvenliği şekillendiriyor." Ayrıca, Özel Güvenlik Eğitim Projesi'nin (ÖZGE) mart ayında lansmanının yapılacağını belirtti.

Türk Dünyası ile Ortak Hedefler

Arıkan, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un yürürlüğe girmesi sonrasında Avrupa ve ABD'deki yabancı firmaların Türkiye'de şekillendiğini ifade etti. Yakın zamanda özel güvenlik sektörüyle ilgili Türk dünyasının temsilcileriyle bir çalıştay düzenlendiğini aktaran Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine yol gösterdiği 2040 hedeflerine ulaşmanın önemini vurguladı.

Maaş ve Yan Haklar Sorunu

Sektörün sorunlarına da değinen Arıkan, özel güvenlik görevlilerinin yan haklarının, kolluk kuvvetleriyle eşitlenmesi gerektiğini belirtti. "Maaşlarda taban fiyat belirlenmeli, bu fark ortadan kaldırılmalıdır." diyerek dikkat çekti.

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