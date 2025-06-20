Türk Ev ve Mutfak Eşyaları Sektöründen İngiltere'ye Kapsamlı Heyet Ziyareti

İKMİB'den Londra'ya Başarılı Ticaret Heyeti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik düzenlediği Londra'daki ticaret heyetiyle büyük bir başarı elde etti. Heyet, Türk firmalarının uluslararası alanda tanıtımı ve yeni ticari işbirlikleri geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

İngiltere İle Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Yapılan açıklamalara göre, 16 Türk firmasının katılımıyla gerçekleşen heyet, İngiltere'nin stratejik önemi vurgulandı. Türk firmaları, İngiliz alıcılarla ikili iş görüşmeleri yaparak potansiyel ticaret ortaklarıyla temas kurma fırsatı buldu.

Heyete katılan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İngiltere'nin Türk mutfak eşyaları sektöründeki önemli pazar konumuna dikkat çekti. Pelister, "Üyelerimizin ihracat potansiyelini artırmak ve yeni pazarlara açılmak için bu organizasyonlara büyük önem veriyoruz," ifadelerini kullandı.

İhracat Hedefleri ve Pazar Trendleri

2024 yılında Türkiye'nin İngiltere'ye yaptığı ev ve mutfak eşyaları ihracatının 92,5 milyon dolara ulaşması beklenirken, bu rakamın içindeki plastikten ev ve mutfak eşyalarının ihracatı ise 45,8 milyon dolarla dikkat çekiyor. Pelister, "Bu heyetle birlikte İngiltere'ye ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz," dedi.

Heyet kapsamında, katılımcılar İngiltere'nin önemli market zincirlerine (Tesco, Sainsbury's ve Morrisons) yönelik bir "retail tur" düzenledi. Bu tur sayesinde, tüketici alışkanlıkları, ürün konumlandırması ve pazar trendleri yakından incelendi.

İngiliz alıcılarla yapılan ikili görüşme toplantılarında toplam 328 görüşme gerçekleştirildi. Bu süreçte 37 alıcı firma, Türk firmalarıyla işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik Londra'da başarılı bir ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik Londra'da başarılı bir ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdi.