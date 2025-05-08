Türk Eximbank 2022 Hesapları TBMM KİT Komisyonu'nda Görüşüldü

Türk Eximbank Hesapları TBMM KİT Komisyonu'nda İncelendi

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, bankanın 2021 ve 2022 yılları ile ilgili hesaplarını TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda sundu. Güney, bankanın bilanço büyüme oranının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,09 olacağını belirtti. Ayrıca, Nisan 2025 itibarıyla Türk Eximbank’ın bilançosunun ilk defa 1 trilyon liranın üzerine çıkacağını duyurdu.

İhracat Destekleme Misyonu

Güney, komisyonda yaptığı sunumda, Türk Eximbank'ın Türkiye’de mal ve hizmet ihracatı yapan firmalara nakdi, alıcı kredileri ile alacak sigortası ürünleriyle destek sağladıklarını ifade etti. Güney, bankanın ihracatçı firmaları finansal açıdan destekleyerek küresel rekabette onlara avantaj sağlamak amacı güttüğünü vurguladı. Bu destekler ile Türkiye'nin düzenli ve istikrarlı ihracat artışını sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kredilerin ve Desteklerin Büyümesi

Türk Eximbank'ın, Türkiye'deki nakdi ihracat kredilerinin yüzde 33,4Türkiye bankacılık sektöründe 10. sırada yer alırken, krediler açısından 9. sırada bulunmaktadır.

Ayrıca, Güney, Türk Eximbank'ın aktiflerinin yüzde 91,524,6 milyar dolar alacak sigortası ve 24,1 milyar dolar nakdi kredi desteği sağladıklarını belirterek, bunun Türk Eximbank tarihindeki en yüksek destek rakamı olduğunu kaydetti.

KOBİ Destekleri ve Sürdürülebilirlik Önemi

Türk Eximbank’ın desteklerinden faydalanan firmalar arasında 18 bin 383 ihracatçı bulunuyor ve bunların yüzde 83'ü KOBİ'lerdir. KOBİ’lerin krediye erişimindeki en büyük engel olarak gördükleri teminat sorununu, İhracatı Geliştirme AŞ ile aşmaya çalıştıklarını aktaran Güney, geçen yıl içinde teminat çeşitliliği sağladıklarını ve sürdürülebilir projelere yöneldiklerini ifade etti.

Hükümet Desteği vurgusu

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türk Eximbank’ın ihracatçıların yanında olacağını belirterek, yeni pazar stratejileri üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise, ihracatçılar için çok önemli olan sigorta enstrümanlarının kullanıldığını vurguladı.

Komisyonda sunulan Türk Eximbank 2021 ve 2022 yıllarına ait hesapları, banka faaliyetlerinin ve ihracat destekleme misyonunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türk Eximbank'ın 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü. Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney (sol 3), komisyona katıldı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türk Eximbank'ın 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü. Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney (sol 3), komisyona katıldı.