Türk Lirası doları solfa sıfır bırakmaya hazırlanıyor

MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA ARTABİLİR!

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde politika faizini 500 baz puan arttırmıştı. Bu karar sonrasında ise bir çok kişi gözlerini bankalara çevirdi.Mevduat faizleri oldukça yükselmesinin ardından bankaların faiz artırımından sonra da mevduat faizini Aralık ayında yüzde 50ye , Ocak’ta ise yüzde 55 e çıkaracağı öngörülüyor. Peki yatırımcılar bu durumda ne yapmalılar. İşte uzmanlardan yatırımcılara tavsiyeler….

Merkez Bankası'nın faiz artırımı mevduat faizlerini daha da yukarıya taşıyacak. Şuan için ortalama yüzde 46 seviyelerinde olan mevduat faizinin yüzde 50’yi aşabileceği uzmanlar tarafından öngörülüyor. Uzmanlar yatırımcılarında bu durumda faiz hassasiyeti olmayanların bu yatırım aracını değerlendirebileceğini ifade ediyor. Ayrıca aralık ve ocak ayında da faiz artırımına gidileceği ve bankaların mevduat faizlerini de yüzde 55 seviyelerine yükselteceği bekleniyor.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

Ekonomi uzmanları vadeli mevduat hesabı nı merak edenler içinde örnek bir hesaplama yapt. Örneğin bir kinin 500 bin lirası olsun ve bunu vadeli hesaba yatırsın 92 günlük faiz oranı 45 vade sonundaki getirisi ise 53 bin 876 liraolaca. Faiz oranı yüzde 50'ye çıkması durumunda ise bu getiri 59 bin 863 liraya çıkacak.

2024 YILI ALTIN İÇİN ZİRVE

Eknomideki çalkantılardan dolayı bir çok yatırımcı yıllardır en güvenli görüğü altına yatırım yapmaya devam ediyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise faiz oranlarındaki yükselişe dikkat çekerek 2024 yılında altında ciddi bir yükseliş yaşanacağının da altını çizdi.