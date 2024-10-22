Türk Makine Sektörü 4. Makine Zirvesi'nde Buluştu

4. Makine Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye'nin makine ile ilgili önde gelen profesyonelleri, Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen 4. Makine Zirvesi'nde bir araya geldi. Bu yılki zirve, "Dayanıklı & Sürdürülebilir" teması ile İstanbul'da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'in Açıklamaları

Açılış konuşmasını yapan Çetin Ali Dönmez, Türk makine sektörünün geniş bir endüstriyel altyapıya sahip olduğunu vurguladı. Dönmez, sektörün teknolojik yenilikleri benimseyerek yan sanayi ağı geliştirmesinin ve nitelikli iş gücünü istihdam etmesinin önemine dikkat çekti. Dönmez, ayrıca bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetimi faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik önerilere açık olduklarını belirtti.

İhracat Beklentileri ve Zorluklar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, makine ihracatının yıl sonunda artış göstereceğine inandığını belirtti. Karavelioğlu, üretim düşüşleri ve maliyet zorluklarına rağmen, önümüzdeki süreçte makinelerin daha ucuz hale geleceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, yurtiçindeki makine fiyatlarının artmaya devam ettiğini ve ihracat miktarlarının düştüğünü de vurguladı.

Rekabet ve Denetim Sorunları

MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, piyasa gözetimi ve denetimindeki eksikliklerin sektörde haksız rekabete yol açtığını kaydetti. Dalgakıran, CE işareti taşıyan yerli ve ithal makinelerdeki verimsiz elektrik motorlarına dikkat çekerek etkin kuralların uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Anlaşmalar ve Yerli Ürün Tercihi

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, ithalat denetimlerini sıkılaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Karabörklü, yerli ürünlerin tercih edilmesinin sektöre önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, sektör kuruluşlarıyla işbirliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Makine Zirvesi, makine imalatçılarını bir araya getirdi. "Dayanıklı & Sürdürülebilir" mottosuyla İstanbul'da düzenlenen zirvenin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez konuşma yaptı.

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Makine Zirvesi, makine imalatçılarını bir araya getirdi. "Dayanıklı & Sürdürülebilir" mottosuyla İstanbul'da düzenlenen zirvenin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez konuşma yaptı.