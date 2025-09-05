Türk Reasürans'ın net dönem kârı 1,7 milyar; brüt prim 11,9 milyar

Finansal sonuçlar ve bilanço gücü

Türk Reasürans, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,9 milyar lira brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Bağımsız denetimden geçmemiş sonuçlara göre şirketin teknik kârlılığı 1,9 milyar lira, net dönem kârı ise 1,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde şirketin aktif büyüklüğü 35,7 milyar lira, öz sermayesi 7,9 milyar lira olarak kaydedildi. Bileşik rasyosu ise yüzde 95 civarında gerçekleşerek sürdürülebilir kârlılığa işaret etti.

Kuruluş, faaliyet ve uluslararası erişim

Tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı sermayesiyle 6 Eylül 2019'da kurulan Türk Reasürans, sadece yerel pazarda değil küresel ölçekte de etkin bir aktör haline geldi. Şirket sektörde 30 sigorta şirketine, globalde ise 36 ülkeye teminat sunuyor ve 2025'in ilk yarısındaki performansıyla lider konumunu pekiştirdi.

Kuruluşundan bu yana yaklaşık 40 milyar liralık primin Türkiye ekonomisinde kalmasını sağlayan Türk Reasürans, 2025'in geri kalanında da disiplinli büyüme stratejisini sürdürmeyi hedefliyor.

Vergilendirme ve teknik hizmetler

Şirket, 2024 yılında 1,16 milyar lira vergi ödeyerek vergi rekortmenleri arasında yer alırken, 2025'in ilk yarısında 695 milyon lira vergi ödedi.

Özel Riskler Yönetim Merkezi ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun teknik işleticiliğini yürüten Türk Reasürans, katılım sigorta şirketlerine reasürans hizmeti sunmak amacıyla Türk Katılım Reasüransını hayata geçirdi.

Teknoloji ve uluslararası modelleme

Şirketin teknoloji iştiraki T-Rupt Teknoloji tarafından geliştirilen CatMod platformu, afetlere karşı mali kayıp modelleme hizmeti sunuyor. T-Rupt Teknoloji, yurt içinde sigorta şirketleri, brokerler ve eksperler dahil 49 kuruma hizmet verirken Azerbaycan ve Romanya'da sunduğu modelleme hizmetleriyle teknolojisini uluslararası pazara taşıdı.

Yeni işbirlikleriyle CatMod'un dünya çapında kullanılan modelleme platformlarına entegrasyonu, teknolojinin uluslararası kabulü yönünde ilk adımı temsil ediyor.