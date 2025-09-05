DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

Türk Reasürans'ın net dönem kârı 1,7 milyar; brüt prim 11,9 milyar

Türk Reasürans, 30 Haziran 2025'te 11,9 milyar lira brüt prim üretimiyle teknik kârlılığı 1,9, net dönem kârını 1,7 milyar liraya taşıdı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:53
Türk Reasürans'ın net dönem kârı 1,7 milyar; brüt prim 11,9 milyar

Türk Reasürans'ın net dönem kârı 1,7 milyar; brüt prim 11,9 milyar

Finansal sonuçlar ve bilanço gücü

Türk Reasürans, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,9 milyar lira brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Bağımsız denetimden geçmemiş sonuçlara göre şirketin teknik kârlılığı 1,9 milyar lira, net dönem kârı ise 1,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde şirketin aktif büyüklüğü 35,7 milyar lira, öz sermayesi 7,9 milyar lira olarak kaydedildi. Bileşik rasyosu ise yüzde 95 civarında gerçekleşerek sürdürülebilir kârlılığa işaret etti.

Kuruluş, faaliyet ve uluslararası erişim

Tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı sermayesiyle 6 Eylül 2019'da kurulan Türk Reasürans, sadece yerel pazarda değil küresel ölçekte de etkin bir aktör haline geldi. Şirket sektörde 30 sigorta şirketine, globalde ise 36 ülkeye teminat sunuyor ve 2025'in ilk yarısındaki performansıyla lider konumunu pekiştirdi.

Kuruluşundan bu yana yaklaşık 40 milyar liralık primin Türkiye ekonomisinde kalmasını sağlayan Türk Reasürans, 2025'in geri kalanında da disiplinli büyüme stratejisini sürdürmeyi hedefliyor.

Vergilendirme ve teknik hizmetler

Şirket, 2024 yılında 1,16 milyar lira vergi ödeyerek vergi rekortmenleri arasında yer alırken, 2025'in ilk yarısında 695 milyon lira vergi ödedi.

Özel Riskler Yönetim Merkezi ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun teknik işleticiliğini yürüten Türk Reasürans, katılım sigorta şirketlerine reasürans hizmeti sunmak amacıyla Türk Katılım Reasüransını hayata geçirdi.

Teknoloji ve uluslararası modelleme

Şirketin teknoloji iştiraki T-Rupt Teknoloji tarafından geliştirilen CatMod platformu, afetlere karşı mali kayıp modelleme hizmeti sunuyor. T-Rupt Teknoloji, yurt içinde sigorta şirketleri, brokerler ve eksperler dahil 49 kuruma hizmet verirken Azerbaycan ve Romanya'da sunduğu modelleme hizmetleriyle teknolojisini uluslararası pazara taşıdı.

Yeni işbirlikleriyle CatMod'un dünya çapında kullanılan modelleme platformlarına entegrasyonu, teknolojinin uluslararası kabulü yönünde ilk adımı temsil ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TMSF Maydonoz Döner Grubunu Satışa Çıkardı — 2 milyar 801 milyon lira muhammen
2
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 395, En Düşük 1900 Lira
3
Spot Doğal Gaz Referans Fiyatı 14 bin 474 lira
4
Türk Reasürans'ın net dönem kârı 1,7 milyar; brüt prim 11,9 milyar
5
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Geriledi — Dolar 41,2560 TL, Altın Ons 3.553 $
6
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte GSYH yüzde 0,1 büyüdü
7
Rusya Merkez Bankası Nakit Döviz Çekim Kısıtlamasını 9 Mart 2026'ya Kadar Uzattı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire