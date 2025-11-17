Turkcell 2025 3. Çeyrek: 39 Milyon Abone ve %51 Bulut Geliri Artışı

Turkcell 2025 3. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell, 2025 yılının 3’üncü çeyreğinde güçlü ve sürdürülebilir büyümesini sürdürdüğünü açıkladı. Şirketin finansal ve operasyonel performansı, abone kazanımı, veri merkezi ve bulut yatırımları ile öne çıktı.

Genel Müdürün Değerlendirmesi

Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç sonuçlara ilişkin verdiği mesajda şunları söyledi:

"Bu çeyrekteki finansal ve operasyonel performansımızı, ülkemizin dijital geleceği için bir dönüm noktası olan 5G ihalesindeki başarımızla taçlandırdık. 3’üncü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone artışının katkısıyla toplam mobil abone bazımız 39 milyonu aştı. Büyük önem verdiğimiz veri merkezi ve bulut alanındaki gelirimiz, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 51 büyüdü"

5G Yetkilendirme ve Altyapı Hazırlığı

Turkcell, 16 Ekim’de gerçekleştirilen ihalede bir operatörün alabileceği en yüksek kapasite olan toplam 160 MHz frekans hakkını elde ederek 5G liderliğini sürdürdü. Şirket, 30 yılı aşan deneyimi, geniş baz istasyonu ağı ve artan baz istasyonu fiberleşme oranıyla 5G dönüşümüne liderlik etmeyi hedefliyor.

Mobil Abone ve ARPU Performansı

Üçüncü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone kazanımıyla, son 12 aydaki net faturalı abone artışı 2 milyon oldu ve toplam mobil abone bazı 39 milyon seviyesini aştı. Faturalı abone oranı yıllık bazda 4,6 puan artışla %79’a yükseldi. Yapay zekâ destekli mikro-segment yaklaşımıyla sunulan ihtiyaç odaklı teklifler sayesinde Mobil Bileşik ARPU (M2M hariç) yıllık bazda %11,9 büyüme gösterdi.

Veri Merkezi ve Bulutta Hızlı Büyüme

"Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı" vizyonuyla ilerleyen şirket, veri merkezi ve bulut işine bugüne kadar 545 milyon Euro yatırım yaptı. Yeni nesil veri merkezlerinin aktif kapasitesi bu çeyrekte 8,4 MW artarak 50 MW seviyesine ulaştı. Toplam veri merkezi ve bulut gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 büyüdü.

Sürdürülebilirlik ve Yenilenebilir Enerji

Turkcell, sürdürülebilirlik yatırımlarında da ilerleme kaydetti. Uşak, Van, Balıkesir ve Yozgat’taki güneş enerjisi santrallerinin toplam kapasitesi üçüncü çeyrek itibarıyla 37,5 MW seviyesine ulaştı.

Finansal Göstergeler

Konsolide gelirler, ana iş kolları ile techfin ve veri merkezi gelirlerindeki büyüme desteğiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 59,5 milyar TL oldu. FAVÖK yüzde 10,5 artışla 26,2 milyar TL seviyesine yükseldi ve %43,9 FAVÖK marjı korundu. Net kâr 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Fiber ve Sabit Hizmetler

Sabit segmentte fiber yatırımları sürdü. Bu çeyrekte net 33 bin yeni abone Turkcell fiber’e kavuşurken, diğer operatör altyapıları üzerinden gerçekleştirilen satışlarla toplam fiber abone sayısı 55 bin arttı. Üçüncü çeyrekte toplam 107 bin haneye daha fiber erişimi sağlanarak uçtan uca fiber servis 6,2 milyon haneye ulaştı. Abone dönüşüm oranı %42,6 olarak kaydedildi. 100 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abonelerinin payı %52’yi aştı; 12 ay taahhütlü bireysel fiber abone oranı %88’e yükseldi. Bireysel fiber ARPU üçüncü çeyrekte yıllık bazda %17,3 büyüdü.

Techfin, Paycell ve Financell

Techfin ekosistemi konsolide gelirlerin %6’sını oluştururken üçüncü çeyrekte %20,0 gelir artışı kaydetti. Dijital ödeme markası Paycell gelirleri %41,7 artış gösterdi; POS ve mobil ödeme servisleri, TR Karekod ile tüm banka kartlarıyla ödeme, yurt dışına çift yönlü para transferi ve mobil temassız ödeme gibi hizmetler bu büyümeyi destekledi. Financell markasının kredi portföyü ise 7,5 milyar TL olarak açıklandı.

Gelecek Hedefleri ve Yönetim Mesajı

Şirket, 2025 yılı öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Gelir büyümesi beklentisi yaklaşık %10 seviyesine, veri merkezi ve bulutta öngörülen büyüme yaklaşık %43 olarak bildirildi. FAVÖK marjı hedefi %42 - %43 aralığına güncellendi. Operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranı hedefi ise yaklaşık %23 seviyesine revize edildi.

Dr. Ali Taha Koç mesajını şöyle sonlandırdı: "Güçlü performansımız ışığında, 2025 hedeflerimizi yukarı yönlü olarak güncelledik" ve "Ülkemize ve topluma değer üreten yatırımlarla yolumuza devam ediyoruz". Koç, yönetim kurulu, çalışanlar ve paydaşlara teşekkürlerini iletti.

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ DR. ALİ TAHA KOÇ