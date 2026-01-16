Türkeli'de örnek koyunculuk: Üreticilere başarı plaketi

Sinop’un Türkeli ilçesinde, devlet destekleriyle kurulan modern küçükbaş hayvancılık tesisi bölgeye örnek oldu. Düzler köyünde faaliyet gösteren ve 250 koyun kapasiteli tesis, üretimdeki model uygulamalarıyla dikkat çekti.

Ziyaret ve plaket töreni

Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli Ziraat Odası öncülüğünde tesisi ziyaret etti. Ziyarette, devlet kredi desteklerinden yararlanarak koyunculukta başarılı bir üretim modeli ortaya koyan üreticiler Mehmet Özcan ve Bilal Epsamlı'ya başarı plaketi takdim edildi.

Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik, devlet desteklerini etkin ve verimli şekilde kullanarak sürüsünü büyüten üreticilerin ilçede hayvancılığın gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti. Özçelik, "Modern üretim anlayışıyla çalışan ve bölge çiftçisine örnek olan üreticilerimizi onurlandırmak istedik. Doğru kullanılan destekler, üreticinin gücünü artırıyor" dedi.

Ziraat Odası olarak her zaman üreticilerin yanında olacaklarını vurgulayan Özçelik, başarılı çalışmaları dolayısıyla üreticileri tebrik etti ve başarılı modelin bölgeye yayılmasının önemine dikkat çekti.

