Türkiye 2024'te 60 Milyon Dolarlık Zeytin İhracatı Gerçekleştirdi

Türkiye'nin Zeytin İhracatında Önemli Artış

2024 yılında Türkiye, 60 milyon dolarlık siyah ve yeşil zeytin ihracatı gerçekleştirdi. Üreticiler, zeytinleri 48 ülkeye ihraç ederek başarıya imza attı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, geçen yıl zeytin ihracatı, 2023'e oranla yüzde 29 artış gösterdi.

Almanya'ya En Fazla İhracat

Bu süreçte en fazla dış satım 32 milyon 184 bin dolar ile Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'ya yapılan siyah zeytin ihracatı %19,62 oranında bir artışla 28 milyon 884 bin dolara ulaştı. İkinci sırada yer alan ABD'ye ise %15,57 artışla 3 milyon 429 bin dolar değerinde zeytin satıldı.

Yeşil Zeytin İhracatı da Artıyor

Yeşil zeytin ihracatı da dikkat çekici bir şekilde yüzde 3,6 artarak 7 milyon 457 bin dolara yükseldi. Almanya, yeşil zeytin ihracatında da en üst sırayı koruyarak, 3 milyon 315 dolar değerinde ürün aldı.

Yeni Pazarlar ve Büyüyen İhracat

Ayrıca, Kuzey Makedonya'ya yapılan ihracatta %1477 gibi yüksek bir artış ile 151 bin dolara ulaşılırken, Avustralya’ya %199 artış ile 1 milyon 50 bin dolarlık zeytin satışı gerçekleştirildi. Yeşil zeytin ihracatında Ürdün'de %398'lik bir artış görüldü.

Yükselen İhracat Trendi

2024 yılı itibarıyla Türkiye, zeytin ihracatıyla hem yerel üretimi destekliyor hem de uluslararası pazarda etkisini artırıyor. İhracat gerçekleştirilmemiş ülkeler arasında Finlandiya, Çin, Kosova ve Angola gibi yeni pazarlar da bulunuyor.

Bütün bu veriler, Türkiye'nin zeytin sektöründe global ölçekte önemli bir oyuncu olmaya devam ettiğini gösteriyor.