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Türkiye, Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'nda Gurur Verdi

İki Türk öğrenci, Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'nda ülkemizi başarıyla temsil etti.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:10
Türkiye, Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'nda Gurur Verdi

Türkiye, Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'nda Gurur Verdi

Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) tarafından düzenlenen Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması (European Money Quiz) bu yıl Türkiye'den iki öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, 13-15 yaş grubundaki öğrenciler arasında gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması sonucunda iki öğrencinin dereceye girdiği belirtildi.

Söz konusu öğrenciler, 23 Mayıs tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen European Money Quiz yarışmasında Türkiye’yi başarıyla temsil ettiler. Bu yarışma, Avrupa’nın en büyük finansal okuryazarlık etkinliği olarak dikkat çekiyor.

30 ülkeden toplamda 60 öğrenci Avrupa şampiyonluğu için mücadele etti. Türkiye’yi temsil eden Muhammet Yusuf Aydın ve Yusuf Güneş, iki gün süren etkinlik sırasında Brüksel Borsası’nı da ziyaret etme fırsatı buldular.

Genç katılımcılar, bütçe oluşturma, tasarruf yöntemleri, uzun vadeli finansal planlama, dijital güvenlik farkındalığı ve para yönetimi gibi temel finansal konularda bilgi yarışına girdi.

TBB, gençlerin finansal okuryazarlığını artırmanın önemine inanarak bu alanda çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda, finansal okuryazarlık eğitimlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası işbirliklerine destek vermeyi ve projeleri teşvik etmeye devam etmektedir.

Avrupa Bankacılık Federasyonunun (EBF) düzenlediği Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'na...

Avrupa Bankacılık Federasyonunun (EBF) düzenlediği Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'na (European Money Quiz) Türkiye'den iki öğrenci katıldı.

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