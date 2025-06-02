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Türkiye-Azerbaycan Ortaklığında Yeni Dönem: Shafag-Asiman Projesi Anlaşması İmzalanıyor

Enerji Bakanı Bayraktar, Azerbaycan'da Shafag-Asiman Projesi Anlaşması'nın imzalanacağını duyurarak Türkiye-Azerbaycan ortaklığının önemine değindi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 13:10
Türkiye-Azerbaycan Ortaklığında Yeni Dönem: Shafag-Asiman Projesi Anlaşması İmzalanıyor

Shafag-Asiman Projesi Anlaşması İmzalanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin tarihi ve kültürel bir temele dayandığını vurguladı. Bakan Bayraktar, Azerbaycan'da petrol ve doğal gaz üretimini artıracak olan Shafag-Asiman Projesi Anlaşması'nın imzalanacağını açıkladı.

Bakü Enerji Haftası'nda Önemli Açıklamalar

Bakan Bayraktar, Bakü'de düzenlenen 30. Bakü Enerji Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda yaşanan jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin enerji politikalarının üç ana hedefe odaklandığını belirtti: arz güvenliği, ithalat bağımlılığını azaltma ve uygun fiyat sağlama.

Yenilenebilir Enerji ve Petrol-Gaz Üretimi

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yüzde 60'tan fazla olduğunu belirtti ve enerji verimliliği ile nükleer enerjiye yönelik yatırımlara dikkat çekti. TPAO'nun petrol ve gaz arama alanındaki yeni coğrafyalara açıldığını ifade eden Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bu rakamın önümüzdeki yıl iki katına çıkmasının hedeflendiğini aktardı.

Kritik Mineraller ve Gelecek Stratejileri

Bayraktar, kritik mineral kaynaklarının gelecekte önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, Türkiye'nin madencilik projelerine yaptıkları yatırımlara dikkat çekti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ortaklığın, güçlü bir tarih, kültür ve ortak vizyon ile desteklendiğini belirterek, Shafag-Asiman Projesi Anlaşması ile birlikte yeni bir ortaklığın temellerinin atıldığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu yıl 30'uncusu düzenlenen Bakü Enerji Haftası'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu yıl 30'uncusu düzenlenen Bakü Enerji Haftası'na katıldı.

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