Türkiye Bankalar Birliği'nden Dijital Dolandırıcılık Uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği'nden Önemli Uyarılar

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dijital platformlarda yaşanan dolandırıcılık vakalarının artması üzerine bir açıklama yaparak halkı bilgilendirdi. Açıklamada, dijital kanallarda sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlerden nasıl korunabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Dolandırıcılık Yöntemleri

Son dönemde artış gösteren dolandırıcılık vakaları arasında; sahte internet siteleri, güvensiz alışveriş platformları ve kimlik avı amaçlı sosyal medya hesapları yer alıyor. Ayrıca, sahte e-postalar ve SMS mesajları ile kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan dolandırıcılar bulunmaktadır.

Güvenliğiniz İçin Öneriler

Bankacılık uygulamalarında kullandığınız şifreleri başka uygulamalarla paylaşmayın.

Açıklamada, kullanıcıların SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki linklere tıklamadan önce kaynaklarını kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı. Resmi iletişim kanallarından doğrulama yapmak önemlidir.

Mobil Uygulama Yüklerken Dikkat!

Bankacılık uygulamalarınızı yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirmeniz öneriliyor. Ayrıca, güvenliğinden emin olmadığınız uygulamaları yüklememeniz uyarısı yapıldı. Bu tür uygulamalar, kişisel bilgilerinizi çalabilir veya cihazınıza zarar verebilir.

Şifre Güvenliği

Şifrelerinizi koruma konusunda dikkatli olun. Kendini resmi bir yetkili olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin ve asla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. TBB, bu tür dolandırıcılıklara karşı tüm kullanıcıların dikkatli olmalarını ve güvenlik duyurularını takip etmelerini öneriyor.

Düzenli Kontrol Yapın

Ayrıca, banka hesap özetlerinizi ve işlemlerinizi düzenli olarak kontrol etmenizin ve şüpheli durumlarda derhal bankanız ile iletişime geçmenizin önemine dikkat çekildi.