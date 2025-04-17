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Türkiye Çiçek İhracatında Rekor! İlk Çeyrekte 56,2 Milyon Dolar

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde çiçek sektöründe 56,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi, bu geçen yıla göre %15 artış anlamına geliyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:14
Türkiye Çiçek İhracatında Rekor! İlk Çeyrekte 56,2 Milyon Dolar

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 80 ülkeye karanfil ağırlıklı olmak üzere 56,2 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artan ihracat, süs bitkileri ve mamullerindeki büyümeyi gösteriyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yılmaz, çiçek sektörünün örtü altı ve açık alanlarda yıl boyunca üretim yaptığına dikkat çekerek, bunun ihracata olumlu yansıdığını belirtti. "Birçok ilde üretim yapıyoruz. Önceden kesme çiçekte 8 aylık dilimde ihracat gerçekleştirebiliyorduk. Şimdi bu süreyi 12 aya çıkardık," dedi.

Yılmaz, üretimle birlikte ihracatın da arttığını ve 2025’e iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Yılın ilk çeyreğinde %15’lik artışla 56,2 milyon dolarlık bir ihracat hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Geçen yıl 140 milyon doları aşan bir ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yıl 150 milyon dolar hedefimiz var, bu gidişle hedefi tutturacağız," şeklinde konuştu.

Yılmaz, en fazla ihracat yaptıkları ülkeler arasında Hollanda, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İngiltere, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Cezayir ve Irak bulunduğunu belirtti. İhracatta Hollanda’ya %16, Azerbaycan’a %27, Rusya’ya ise %161 oranında artış yaşandığını kaydetti.

Yılmaz, "80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz, hemen hemen her ay düzenli olarak mal gönderiyoruz. Ürünlerimiz yılın tamamında talep görüyor. Karanfil, en önemli ihraç kalemimiz. Dünyada en fazla sprey (kapalı) karanfil üretimini ve ihracatını yapan ülkeyiz," dedi. Ayrıca, iç pazarda bir miktar daralma yaşandığını ancak beklenenin üzerinde bir satış gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'den 80 ülkeye yılın ilk çeyreğinde karanfil ağırlıklı olmak üzere 56,2 milyon dolarlık...

Türkiye'den 80 ülkeye yılın ilk çeyreğinde karanfil ağırlıklı olmak üzere 56,2 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleştirildi. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den 80 ülkeye yılın ilk çeyreğinde karanfil ağırlıklı olmak üzere 56,2 milyon dolarlık...

Türkiye'den 80 ülkeye yılın ilk çeyreğinde karanfil ağırlıklı olmak üzere 56,2 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleştirildi. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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