Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı Özeti

TCMB/PPK Toplantısı Özeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasını sürdüreceğini açıkladı. Bu kararla birlikte, enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması hedeflenmektedir.

Para Politikası Yaklaşımı

Şu anda piyasada yaşanan enflasyon artışları, TCMB’nin sıkı para politikası uygulamasının devam etmesini zorunlu kılmaktadır. Merkez Bankası, bu süreçte ekonomik istikrarı koruma hedefini göz önünde bulundurarak adımlar atmaktadır. Sonuç:

TCMB, enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak sıkı para politikası uygulamasını sürdürecek ve piyasaları bu yönde bilgilendirmeye devam edecektir.