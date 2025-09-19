Türkiye'de Dün Elektrik: Üretim 996 bin 731 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 3 bin 40 megavatsaat

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 996 bin 731 MWh, tüketim 1 milyon 3 bin 40 MWh; en yüksek tüketim 46 bin 529 MWh, ithalat 12 bin 152 MWh.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:16
Türkiye'de günlük elektrik verileri: Üretim ve tüketim rakamları

Türkiye'de dün günlük bazda 996 bin 731 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 3 bin 40 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik tüketim dalgalanması

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 529 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 427 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretim kaynaklarının dağılımı

Günlük üretimde birinci sırada yüzde 23,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Elektrik dış ticareti

Türkiye dün 5 bin 826 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 152 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

