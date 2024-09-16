Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Son Durum

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de 10 Ekim 2023 itibarıyla yapılan elektrik üretimi ve tüketim istatistikleri açıklandı. Dün, toplam 856 bin 967 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün içerisinde elektrik tüketimi ise 856 bin 65 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketim Zamanlaması

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 166 megavatsaat ile saat 20.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 29 bin 851 megavatsaat ile saat 08.00'de oldu.

Üretimdeki Dağılım

Dün gerçekleştirilen elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan enerji kaynağı ithal kömür santralleri oldu ve bu santraller toplam üretimin yüzde 24,8doğal gaz santralleri yüzde 19,2 ile yer alırken, linyit santralleri ise yüzde 15,1 paya sahip oldu.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün toplam 16 bin 681 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 15 bin 778 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi. Bu veriler, Türkiye'nin enerji piyasasındaki dengesini ve dış ticaret ilişkilerini gözler önüne seriyor.