Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Türkiye, enerji sektöründeki gelişmeler doğrultusunda çeşitli illerde yapılacak projeler için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararını aldı. Konuya dair Cumhurbaşkanı kararları, resmi olarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kamulaştırma Detayları

Kararlar çerçevesinde, R3-Adıyaman-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı için Adıyaman ilinde belirlenen taşınmazlar, ayrıca Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki doğal gaz dağıtım tesisi için gerekli olan taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Bu işlemler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülecek.

Enerji İletim Hatları için Kamulaştırmalar

400 kilovolt kapasitesindeki Soma-Manisa ve Aliağa II-Manisa enerji iletim hatlarının direkleri arasında yapılan düzenlemeler gereği, bu güzergahlarda bulunan taşınmazlar da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılacak. Bu kapsamda, mülkiyetler ve haklar belirli ölçütler çerçevesinde tespit edilecek.

Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Ekli haritalar üzerinden belirlenen taşıma güzergahlarında, Ayancık İlçesi için planlanan doğal gaz boru hattı projesine dair taşınmazlar ile inşa edilecek sabit tesisler de Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması planlanıyor.

Bu kamulaştırmalar, Türkiye'nin enerji altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilmektedir.