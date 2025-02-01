DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.668.285,23 -0,53%

Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Türkiye, enerji projeleri kapsamında çeşitli illerde taşınmazları acele kamulaştırma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:16
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Türkiye, enerji sektöründeki gelişmeler doğrultusunda çeşitli illerde yapılacak projeler için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararını aldı. Konuya dair Cumhurbaşkanı kararları, resmi olarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kamulaştırma Detayları

Kararlar çerçevesinde, R3-Adıyaman-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı için Adıyaman ilinde belirlenen taşınmazlar, ayrıca Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki doğal gaz dağıtım tesisi için gerekli olan taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Bu işlemler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülecek.

Enerji İletim Hatları için Kamulaştırmalar

400 kilovolt kapasitesindeki Soma-Manisa ve Aliağa II-Manisa enerji iletim hatlarının direkleri arasında yapılan düzenlemeler gereği, bu güzergahlarda bulunan taşınmazlar da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılacak. Bu kapsamda, mülkiyetler ve haklar belirli ölçütler çerçevesinde tespit edilecek.

Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Ekli haritalar üzerinden belirlenen taşıma güzergahlarında, Ayancık İlçesi için planlanan doğal gaz boru hattı projesine dair taşınmazlar ile inşa edilecek sabit tesisler de Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması planlanıyor.

Bu kamulaştırmalar, Türkiye'nin enerji altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı
2
Deprem Bölgesinde Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı!
3
Akbank destek musluğunu açtı! Kimliğiyle başvurana 15.000 TL nakit para yatıracak!
4
New York Borsası Tarife Açıklamalarıyla Düşüşte
5
Finansal Yatırımlarda Vergilendirme Düzenlemesi: Kazananlardan Daha Fazla Vergi!
6
Su Verimliliği Seferberliği İki Yaşında: Önemli Gelişmeler ve Projeler

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!