Türkiye'de Enerji Verimliliği İçin Isıtma ve Soğutma Kapasitesi Artıyor

Türkiye, Isıtma ve Soğutma Kapasitesini Arttırıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, ısıtma ve soğutma büyüklüğünün enerji tüketimindeki payına dikkat çekti. Isıtma ve Soğutma Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi ile düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedefleniyor. Çonkar, Bakanlığın, enerji verimliliği alanında planlama, uygulama, ölçme ve izleme yeteneklerini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Açılış Etkinliğinde Proje Detayları

Çonkar, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin mevcut altyapıyı güçlendireceğini belirtirken, "Proje, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak ve çevresel duyarlılığı pekiştirmek için önemli bir adımdır. Binalarda ısıtma ve soğutma ihtiyacı, toplam enerji tüketimimizin %50'sini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu alandaki dönüşüm, karbon salımını azaltma hedeflerimize katkı sağlayacaktır," dedi.

Enerji Arz Güvenliği için Stratejik Öneme Sahip

Isıtma ve soğutma sistemlerinde verimliliğin artmasının, Türkiye'nin enerji arz güvenliği için kritik olduğunu vurgulayan Çonkar, "Dışa bağımlılığımızı azaltarak yerli potansiyelimizi kullanmalıyız. Projemiz, yalnızca teknik destek sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'deki ısıtma ve soğutma altyapısının geleceğini şekillendirecektir," şeklinde konuştu.

2023 Hedefleri ve Çevresel Duyarlılık

Çonkar, 2020 sonrası dönemde Türkiye'nin enerji yoğunluğunu en fazla azaltan iki ülkeden biri olduğunu belirtti. 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2030 yılı itibarıyla 20 milyar dolarlık yatırımla birincil enerji tüketimini %16 azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Karbon Salımını Sıfırlama Hedefi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, ısıtma ve soğutma sistemlerinin dönüşümünü zorunluluk olarak nitelendirerek, "Karbon salımını sıfırlamak için temiz enerjiye geçiş, bizim ortak görevimizdir. Bu sürecin başarıyla yürütülmesi için yeni teknolojiler ve yetenekli profesyonellere ihtiyacımız var," dedi.

Ossowski, temiz enerji hedeflerinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ve AB olarak güçlü bir işbirliği ile daha yeşil bir gezegen için çalışmalıyız," ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Isıtma ve Soğutma Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi'nin Açılış Etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Isıtma ve Soğutma Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi'nin Açılış Etkinliği gerçekleştirildi.