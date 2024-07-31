Türkiye'de Genişbant İnternet Abone Sayısı 94.2 Milyona Ulaştı

Türkiye Genelinde Genişbant İnternet Aboneliği Artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ilk çeyreğinde genişbant internet abone sayısının 94,2 milyona ulaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü'nün 2023 ilk çeyrek verilerinin değerlendirildiği bir basın toplantısı düzenledi.

Fiber Altyapı ve Elektronik Sertifikalar

Bakan Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde 455 şirketin 834 yetki belgesi ile faaliyet gösterdiğini belirtti. Türk Telekom ve diğer işletmecilerin toplam net satış gelirleri ise 76,5 milyar lira olarak kaydedildi. Ayrıca, 2024 sonu itibarıyla ülkede 7,6 milyon elektronik imza ve 994 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,56 milyon elektronik sertifika oluşturuldu.

Mobil Abone Sayısında Artış

Bu yıl itibarıyla mobil hat sayısının 93 milyona ulaştığını belirten Uraloğlu, 85,6 milyon vatandaşın 4,5G hizmetini kullandığını ifade etti. 4,5G aboneliklerinin toplam mobil abonelerin %92'sini oluşturduğunu vurguladı.

Veri Kullanım Raporu ve Fiber Altyapı Gelişmeleri

Uraloğlu, 2024 yılı ilk çeyreğinde genişbant internet kullanıcılarının toplamda 74,4 milyon mobil internet abonesi ile birlikte 94,2 milyona çıktığını da sözlerine ekledi. Aynı zamanda, sabit genişbant kullanıcılarının aylık ortalama veri kullanımı 274,2 gigabayt, mobil abonelerde ise bu rakam 17,7 gigabayt olarak belirlendi.

Ulaştırma Bakanı, 568 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığını ve 7 milyon fiber internet abone sayısının hedeflendiğini de duyurdu.