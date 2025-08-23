Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi: 1 milyon 147 bin 659 megavatsaat

Günlük veriler ve üretim dağılımı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 147 bin 659 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 132 bin 136 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 91 megavatsaat ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 929 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Net dış ticaret tarafında Türkiye dün 19 bin 761 megavatsaat elektrik ihracatı ve 4 bin 249 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından paylaşıldı.