Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Üretim 1 milyon 17 bin 316 megavatsaat

Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi açıklandı

Dün günlük bazda Türkiye'de 1 milyon 17 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 21 bin 486 megavatsaat olarak kaydedildi.

Saatlik tüketim dağılımı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 122 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 409 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim kaynakları ve dış ticaret

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Dış ticarette ise Türkiye dün 6 bin 575 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 748 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.