Türkiye'de Hanelerin Yüzde 7,8'i Evde Bakım Hizmete İhtiyaç Duyuyor

Evde Bakım Hizmetine İhtiyaç Duyan Hanelerin Oranı Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin 'Hizmetlere Erişim ve Ayrımcılık' bültenini yayımladı. Yayınlanan verilere göre, hanelerin yüzde 7,8'i en az 1 üyenin uzun dönemli fiziksel ya da zihinsel hastalık, sakatlık veya yaşlılık nedeniyle sağlık ve evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Evde Sağlık Hizmeti Erişimi

İhtiyaç duyan hane halklarının yüzde 9,6'sı profesyonel bakım hizmeti alabilmişken, %90,4 gibi büyük bir oran evde bakım hizmetine erişim sağlayamadı. Bu durum, evde bakım hizmetlerinin acil ihtiyaç duyduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Çocuk Bakım Hizmeti İhtiyacı

0-12 yaş arasındaki çocuklar için zorunlu eğitim dışındaki bakım hizmetine ihtiyaç duyanların oranı yüzde 1,5 olarak belirlenmiştir. Bu çocukların yüzde 74,7'si maddi yetersizlik nedeniyle bakım hizmetlerine ulaşamamaktadır. Ayrıca, %21,4'ü hizmet alınacak yerin koşullarıyla uyumsuzluğundan, %3,9'u ise diğer nedenlerden dolayı bu hizmetten faydalanamamıştır.

Toplu Taşıma Yükü ve Ayrımcılık Algısı

Son bir yıl içinde toplu taşıma harcamaları incelendiğinde, hanelerin yüzde 5,3'ü bu harcamaların çok yük getirdiğini belirtirken, yüzde 46,7'si için biraz yük getirdiği, %33,6'sı ise bu konuda bir yük hissetmediğini ifade etmiştir.

Bu çalışmada ayrıca, son 12 ay içinde kamu hizmeti alırken ayrımcılığa uğradığını düşünen bireylerin oranı yüzde 2,4 olarak kaydedilmiştir. Özellikle konut kiralama veya satın alma süreçlerinde bu oran yüzde 1,1'e ulaştığı görülmüştür.