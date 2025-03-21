Türkiye'de Şubat Ayında Şirket Kuruluşu ve Kapanışları Düştü

Türkiye'de şubatta kurulan şirket sayısı %17,3, kapanan şirket sayısı ise %12 azaldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:04
Türkiye'de Şubat Ayında Şirket Kuruluşu ve Kapanışları Düştü

Şubat Ayında Şirket Kuruluşu ve Kapanışları

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 17,3 azalarak 9 bin 131'e geriledi. Kapanan şirket sayısı ise %12 düşerek 1720 oldu.

TOBB Verileri Açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Verilere göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına göre %17,3 oranında bir azalma göstererek 11 bin 35'ten 9 bin 131'e düştü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise %12'lik bir azalışla 1720 olarak kaydedildi. Ocak 2025'te 1955 şirket kapanmıştı. Şubatta kurulan şirket sayısı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre de %8,7, kapanan şirket sayısı ise %11,8 azalma gösterdi.

(Sürecek)

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Türkiye'de Şubat Ayında Şirket Kuruluşu ve Kapanışları Düştü

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