Türkiye'de Tavuk Eti Üretimi Artış Gösterdi

Tavuk Eti Üretiminde Önemli Artışlar

Temmuz ayında Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %5,5 oranında artış göstererek 205 bin 656 tona ulaştı. Aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi de %1,4 artışla 1 milyar 706 milyon 295 bin adet olarak kaydedildi.

Kesim ve Üretim Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarına göre, temmuz ayında kesilen tavuk sayısı, geçen yıla kıyasla %8,4 artarak 114 milyon 210 bin olarak belirlendi. Ayrıca, hindi eti üretimi %0,7 artış ile 4 bin 37 ton seviyesine yükseldi.

Ocak-Temmuz Dönemi Üretim Verileri

Ocak-temmuz döneminde tavuk yumurtası üretimi %5,2, kesilen tavuk sayısı %6,5, tavuk eti üretimi %5,6 ve hindi eti üretimi %20,1 artış göstermiştir. Bu veriler, Türkiye'de kümes hayvancılığı sektörünün büyüme kaydettiğini göstermektedir.