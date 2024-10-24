Türkiye'de Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Beklentileri

Türkiye'deki Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Beklentileri

2024-2025 sezonu için Türkiye genelinde 750 bin ton sofralık zeytin ve 475 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, bu bilgileri Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen basın toplantısında duyurdu.

Rekolte Tahminleri ve Yeni Yöntemler

Dr. Tan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2009-2010 döneminden itibaren rekolte tahminleri konusunda yetki verdiğini belirterek, bu yıl belirli bir format değişikliğine gidildiğini açıkladı. Özellikle İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile saha çalışmalarının daha etkin bir hale getirildiğini söyledi.

Zeytin Ağaçları ve Üretim Üzerine Veriler

Tan, Türkiye'de 172 milyon meyve veren ve 32 milyon 500 bin meyve vermeyen zeytin ağacı olduğuna inch yaptığını belirtirken, bu yıl zeytin ağaçlarında 2 milyonluk bir artış görüldüğünü vurguladı.

Ağaç başına düşen ortalama meyve veriminin 20.9 kilogram olduğunu ifade eden Tan, toplam zeytin miktarının 3.6 milyon ton olarak öngörüldüğünü ekledi. Bunun yüzde 20'sinin sofralık zeytin olarak ayrılacağını, dolayısıyla 750 bin tonluk rekolte beklediklerini söyledi.

Zeytinyağı Üretiminde Hedefler

Tan, zeytinyağı üretiminde dünya liderliği hedeflerinin olduğunu ve bu yılki zeytinyağı rekoltesinin 2022-2023 sezonunda kaydedilen 421 bin tonluk rekoru geçeceğini belirtti. "Son yıllarda zeytinlerin 6-7 kilogramda 1 kilogram zeytinyağı ürettiği göz önüne alındığında, bu yıl için tahminimiz 475 bin ton zeytinyağıdır" dedi.

Stok Durumu ve İhracat Düşünceleri

Bir önceki yılın ihracatında kısıtlamaların olmasının iç tüketimi düşünerek ve katma değeri artırmak amacıyla bu kısıtlamaların yapıldığına değinen Tan, bu süreçte oluşan stokun 100-150 bin ton civarında olduğunu belirtti.

Kesin Sonuçlar ve Gelecek Vaatleri

Tan, rekolte tahminlerinin kesin olmadığını ve halkın bu tahminlerin titizlikle hazırlandığını bilmesini istedi. Aralık ayında bu rakamların yeniden gözden geçirileceğini ve Türkiye’nin zeytin üretiminde iki yıl önce olduğu gibi adından söz ettirmeye devam edeceğini umduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'de, rekolte tahmin çalışması sonucu, zeytincilikte 2024-2025 sezonunda 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.

Türkiye'de, rekolte tahmin çalışması sonucu, zeytincilikte 2024-2025 sezonunda 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.