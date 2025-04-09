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Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası İş Dünyasını Buluşturdu

Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası'nda iş dünyası sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiyi tartıştı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:49
Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası İş Dünyasını Buluşturdu

Türkiye, döngüsel ekonomi anlayışını daha geniş bir kitleye ulaştırma çabaları çerçevesinde, Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası'nın dördüncüsünü düzenledi. Etkinlik, DCube Döngüsel Ekonomi Danışmanlık ve Sürdürülebilirlik AŞ tarafından organize edilirken, kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra İskandinav ülkelerinden gelen sektör liderleri ve uzmanlar da katıldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik, Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G), İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Nordic Council of Ministers, AB Türkiye Delegasyonu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Denizli Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleştirildi. Bu hafta boyunca döngüsel ekonominin fırsatları, geniş katılımcı kitlesine tanıtılarak detaylı bir şekilde ele alındı.

Etkinlikte gerçekleştirilen panellerde, döngüsel ekonominin iş dünyasına entegre edilmesi, iklim dostu çözümler, kaynak verimliliği ve döngüsel ürün tasarımı gibi kritik konular derinlemesine tartışıldı. Katılımcılar ayrıca, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha hızlı ulaşabilmesi adına döngüsel ekonominin rolü üzerinde durdular.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dünyanın her yerinde sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşma devam ediyor. Ülkemizde son 5 yılda bu konular gündeme gelmeye başladı. Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi konularında tek başına enerji dönüşümünün yeterli olmadığını"," açıklayarak çevresel tehditlere dikkat çekti.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi ve Avrupa Birliği'nin karbon düzenlemeleri ile sürdürülebilirlik alanında önemli bir dönüm noktasında olduğuna vurgu yaptı. Günsel, döngüsel ekonominin artık sadece bir tercih değil, stratejik bir gereklilik haline geldiğini ifade etti.

DCube Kurucu Ortağı Gülcan Ergün, 2025 yılının döngüsel ekonomi alanında hareketli geçeceğini ve Türkiye'nin ulusal döngüsel ekonomi eylem planının bu yıl açıklanmasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Ergün ayrıca, döngüsel ekonomi modeline geçişin zorlu bir süreç olduğunu ancak bu yolculuğun başlamak zorunda olduğunu ifade etti.

Türkiye'de döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaşması ve iş dünyasında etkin bir şekilde...

Türkiye'de döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaşması ve iş dünyasında etkin bir şekilde uygulanması amacıyla düzenlenen Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası'nın dördüncüsü gerçekleştirildi. DCube Döngüsel Ekonomi Danışmanlık ve Sürdürülebilirlik AŞ'den (DCube) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişini hızlandırmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe, İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe (ortada) katıldı.

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