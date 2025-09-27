Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda Güncelleme: KGK Uluslararası Değişiklikleri Mevzuata Aldı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, uluslararası değişiklikleri Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na taşıdı; uygulama ilk defa ve geriye dönük olacak.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, uluslararası standartlarla uyum sağlamak amacıyla Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda kapsamlı bir güncelleme gerçekleştirdi.

Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uluslararası standartlarla uyum sağlamak amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartlar Kurulu tarafından yayımlanan değişikliklerin mevzuata kazandırılması için Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda, söz konusu standartların ilk defa ve geriye dönük uygulanması ile finansal tablolar, nakit akış tablosu, finansal araçlar ve ölçüm gibi alanlarda değişiklikler gerçekleştirildi.

