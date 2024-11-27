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Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon 27 Bin 73 Megavatsaat Üretim

Türkiye, günlük elektrik üretiminde 1 milyon 27 bin 73 megavatsaat ile tüketimi aştı. Detaylı verilere göz atın.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:19
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon 27 Bin 73 Megavatsaat Üretim

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, 1 milyon 27 bin 73 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı dönemde, elektrik tüketimi ise 1 milyon 11 bin 875 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 933 megavatsaat ile 12.00'de kaydedilirken, en düşük tüketim ise 32 bin 609 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Dağılımı

Günlük elektrik üretiminde, ilk sırayı yüzde 30,4 ile doğal gaz santralleri aldı. Bunu yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

Türkiye, dün toplamda 16 bin 286 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 1088 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Bu veriler, Türkiye'nin enerji üretiminde sürdürülebilirliği ve bağımsızlığı artırma çabalarını göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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