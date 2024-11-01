Türkiye İmalat PMI Ekim Ayında 45,8 Seviyesine Yükseldi

Türkiye İmalat PMI Ekim 2024 Sonuçları Açıklandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ekim 2024 dönemi sonuçlarını duyurdu. Verilere göre, PMI 45,8 seviyesine yükselerek Eylül ayındaki 44,3'ten bir gelişim göstermiştir. Ancak bu rakam, eşik değer olan 50’nin altında kalarak imalat sektöründeki zorlu koşulların devam ettiğine işaret ediyor.

Sektör Performansı ve Faaliyet Koşulları

Raporda, imalat sanayi için genel anlamda sıkıntılı faaliyet koşullarının sürdüğü vurgulandı. Yalnızca gıda ürünleri sektöründe olumlu gelişmelerin gözlemlendiği belirtilirken, bu alanda üretim, yeni siparişler ve istihdamın yeniden artış gösterdiği ifade edildi. Çoğu sektörde girdi maliyetleri ise belirgin şekilde artmaya devam etti.

İstihdam ve Sipariş Durumu

Yeni siparişlerdeki duraksama, istihdam ve satın alma faaliyetlerinde bir azalma yarattı. Bazı firmalar, personel sayılarındaki azalmaların gönüllü istifalardan kaynaklandığını bildirdi. Ayrıca, PMI raporuna göre girdi stoklarında, Mayıs 2020'den bu yana en yüksek oranlı bir azalma kaydedildi.

Enflasyon ve Maliyet Artışları

Enflasyonist baskılar, yılın son çeyreğine girerken hafiflemeye devam etti. Girdi maliyetlerindeki artış, son bir buçuk yılın en düşük hızında gerçekleşirken, nihai ürün fiyatlarında da düşüş gözlemlendi. Ancak liradaki zayıflık hâlâ maliyet artışlarının önemli bir nedeni olmaya devam ediyor.

Tedarikçi Performansı ve Sektörel Dağılım

Tedarikçi performansında, Eylül ayında görülen iyileşmeye karşın, Ekim'de girdi teslimat sürelerinin yeniden uzadığı kaydedildi. Takip edilen 10 sektörden dokuzunda üretim azalırken, yalnızca gıda ürünleri sektörü bu durumdan pozitif etkilenmiştir.

Andrew Harker'ın Değerlendirmesi

Emaillelere yön veren S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Üretim, yeni siparişler ve istihdam dahil birçok önemli alt göstergenin zayıf olmasına rağmen gelişmelerin hafiflediği görülüyor. Ancak Türk imalat sektöründeki zorlu talep koşulları hâlâ devam etmekte," dedi. Harker, "Firmaların girdi stoklarını dört buçuk yılın en yüksek seviyesinde azaltması da dikkate değer," şeklinde ekledi.