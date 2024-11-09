Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde Sosyal Fayda Vurgusu

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi Devam Ediyor
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu zirve, iş ahlakını kamuoyunun, devlet kurumlarının, iş dünyasının ve STK'ların gündemine taşımayı hedefliyor.
Doğru Hedef, Doğru İnsanlar
EasyApp Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Enes Zahid Urhan, zirvede yaptığı konuşmada sosyal faydayı hedefleyen projelere odaklanılması gerektiğini vurguladı. "Doğru bir hedef, doğru insanların bir yere gelmesini sağlıyor. Doğru insanların da iş ahlakı ortalaması görece daha yukarıda oluyor" Urhan, startupların karşılaştığı baskılara dikkat çekerek, büyümenin hızına bağlı olarak bazı değerlerin kaybedildiğini aktardı. "Dolayısıyla, büyüme stratejilerimizin temelinde hızın yanında bir de bereket olmalı" İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Ekonomik Güçlendirme Departmanı Koordinatörü Sami Serdar, iş ahlakının uygulanabilirliğine dair önemli noktalar sundu. "İslam dünyası, 450 milyonluk bir genç kitleye sahip ve girişimcilik potansiyeli oldukça yüksek. Ancak imkanlara erişimde handikaplar yaşıyorlar" Goldframer Üst Yöneticisi Dr. Melih Turan, startupların erken aşamalarında yaşanan problemleri ele alarak, büyüme aşamasında karşılaşılabilecek zorluklara dikkat çekti. "Startuplar geleceği pazarlıyor ve bu nedenle değerleme problemleri ortaya çıkabiliyor" AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde devam ediyor. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde devam ediyor.
Sürdürülebilir Büyüme Vurgusu
Genç Girişimcilerin Potansiyeli
Startuplar ve Gelecek
Urhan, startupların karşılaştığı baskılara dikkat çekerek, büyümenin hızına bağlı olarak bazı değerlerin kaybedildiğini aktardı. "Dolayısıyla, büyüme stratejilerimizin temelinde hızın yanında bir de bereket olmalı" İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Ekonomik Güçlendirme Departmanı Koordinatörü Sami Serdar, iş ahlakının uygulanabilirliğine dair önemli noktalar sundu. "İslam dünyası, 450 milyonluk bir genç kitleye sahip ve girişimcilik potansiyeli oldukça yüksek. Ancak imkanlara erişimde handikaplar yaşıyorlar" Goldframer Üst Yöneticisi Dr. Melih Turan, startupların erken aşamalarında yaşanan problemleri ele alarak, büyüme aşamasında karşılaşılabilecek zorluklara dikkat çekti. "Startuplar geleceği pazarlıyor ve bu nedenle değerleme problemleri ortaya çıkabiliyor" AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde devam ediyor. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde devam ediyor.
İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Ekonomik Güçlendirme Departmanı Koordinatörü Sami Serdar, iş ahlakının uygulanabilirliğine dair önemli noktalar sundu. "İslam dünyası, 450 milyonluk bir genç kitleye sahip ve girişimcilik potansiyeli oldukça yüksek. Ancak imkanlara erişimde handikaplar yaşıyorlar" Goldframer Üst Yöneticisi Dr. Melih Turan, startupların erken aşamalarında yaşanan problemleri ele alarak, büyüme aşamasında karşılaşılabilecek zorluklara dikkat çekti. "Startuplar geleceği pazarlıyor ve bu nedenle değerleme problemleri ortaya çıkabiliyor" AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde devam ediyor. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde devam ediyor.
Goldframer Üst Yöneticisi Dr. Melih Turan, startupların erken aşamalarında yaşanan problemleri ele alarak, büyüme aşamasında karşılaşılabilecek zorluklara dikkat çekti. "Startuplar geleceği pazarlıyor ve bu nedenle değerleme problemleri ortaya çıkabiliyor" AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde devam ediyor. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde devam ediyor.
AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde devam ediyor.
AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde devam ediyor.