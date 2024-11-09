Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde Sosyal Fayda Vurgusu

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi Devam Ediyor

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu zirve, iş ahlakını kamuoyunun, devlet kurumlarının, iş dünyasının ve STK'ların gündemine taşımayı hedefliyor.

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