Türkiye İspanya'ya İhracatta Rekor Kırdı: Ocak Ayı Verileri Açıklandı

Türkiye'nin İspanya'ya İhracatı Yeni Yıla Rekorla başladı

Türkiye, Ocak 2025 itibarıyla İspanya'ya yaptığı ihracatta 774 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamını kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre %11,3 oranında bir artış gösteren ihracat, iki ülke arasındaki ticaretin güçlendiğini ortaya koyuyor.

Otomotiv Sektörü Ön Planda

İspanya'ya yapılan ihracatın en büyük kısmını otomotiv endüstrisi oluşturdu. Bu sektör, toplam ihracatın 255,6 milyon dolarlık kısmını oluştururken, onu 139,3 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 125,2 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izliyor.

İstanbul İhracatta Öncü Şehir

İstanbul, 309,6 milyon dolarlık ihracatla başı çekmekte. İkinci sırada Kocaeli yer alırken, onu Bursa, İzmir ve Sakarya takip ediyor.

Ticarette İstikrarlı Büyüme Beklentisi

Banco Sabadell'in İstanbul Temsilcisi Vicente Balbin, Türkiye ve İspanya arasındaki takvimli büyümenin devam edeceğine inandıklarını vurguladı. Hem Türkiye hem de İspanya'nın ekonomilerini etkileyen koşullara rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlü olduğunu belirtti.

Öncelikli Sektörler ve İhracat Rakamları

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla İspanya'ya en fazla ihracatı gerçekleştiren sektörlere dair veriler ise şöyle:

Otomotiv Endüstrisi: 255,6 milyon dolar

255,6 milyon dolar Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 139,3 milyon dolar

139,3 milyon dolar Hazır Giyim ve Konfeksiyon: 125,2 milyon dolar

125,2 milyon dolar Tekstil ve Hammaddeleri: 44,8 milyon dolar

44,8 milyon dolar Elektrik ve Elektronik: 39,1 milyon dolar

Bu veriler, Türkiye'nin dış ticaretinin çeşitliliğini ve iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini net bir şekilde göstermektedir.