Türkiye İspanya'ya İhracatta Rekor Kırdı: Ocak Ayı Verileri Açıklandı

Türkiye'nin İspanya'ya İhracatı Yeni Yıla Rekorla başladı
Türkiye, Ocak 2025 itibarıyla İspanya'ya yaptığı ihracatta 774 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamını kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre %11,3 oranında bir artış gösteren ihracat, iki ülke arasındaki ticaretin güçlendiğini ortaya koyuyor.
Otomotiv Sektörü Ön Planda
İspanya'ya yapılan ihracatın en büyük kısmını otomotiv endüstrisi oluşturdu. Bu sektör, toplam ihracatın 255,6 milyon dolarlık kısmını oluştururken, onu 139,3 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 125,2 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izliyor.
İstanbul İhracatta Öncü Şehir
İstanbul, 309,6 milyon dolarlık ihracatla başı çekmekte. İkinci sırada Kocaeli yer alırken, onu Bursa, İzmir ve Sakarya takip ediyor.
Ticarette İstikrarlı Büyüme Beklentisi
Banco Sabadell'in İstanbul Temsilcisi Vicente Balbin, Türkiye ve İspanya arasındaki takvimli büyümenin devam edeceğine inandıklarını vurguladı. Hem Türkiye hem de İspanya'nın ekonomilerini etkileyen koşullara rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlü olduğunu belirtti.
Öncelikli Sektörler ve İhracat Rakamları
2025 yılı Ocak ayı itibarıyla İspanya'ya en fazla ihracatı gerçekleştiren sektörlere dair veriler ise şöyle:
- Otomotiv Endüstrisi: 255,6 milyon dolar
- Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 139,3 milyon dolar
- Hazır Giyim ve Konfeksiyon: 125,2 milyon dolar
- Tekstil ve Hammaddeleri: 44,8 milyon dolar
- Elektrik ve Elektronik: 39,1 milyon dolar
Bu veriler, Türkiye'nin dış ticaretinin çeşitliliğini ve iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini net bir şekilde göstermektedir.