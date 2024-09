Türkiye Kömür İşletmeleri Engelli Bireylerle Sosyal Sorumluluk Projesi Düzenliyor

Türkiye Kömür İşletmeleri Engelli Bireylerle Birlikte

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), her yıl Didim'de bulunan eğitim ve dinlenme tesislerinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla engelli bireylerin sosyalleşmelerine ve toplumsal yaşama entegre olmalarına katkı sağlamaktadır.

Açıklanan Faaliyetler

İlgili açıklamalara göre, engelli bireylerin topluma entegrasyonunda spor ve sanat büyük bir rol oynamaktadır. TKİ tarafından düzenlenen etkinlikler, katılımcıların fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Spor ve Sanatın Önemi

Bu tür aktiviteler, yalnızca fiziksel sağlık açısından değil, aynı zamanda sosyal becerilerin gelişimine de yardımcı olmaktadır. Engelli bireyler, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrelerini genişletirken, takım ruhu deneyimiyle bir arada olmanın keyfini çıkarmaktadır. Ayrıca, sanat etkinlikleri, yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunmaktadır.

Engelli Bireylerin Güçlenmesi

Bu tür organizasyonlar, engelli bireylerin topluma entegrasyonunu kolaylaştıran değerli bir adım olarak öne çıkmakta; aynı zamanda bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarına da önemli katkılar sağlamaktadır.

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi'nin Açıklamaları

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, engelli bireylere her alanda destek verdiklerini vurguladı. Çiftçi, "Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve her alanda yer alabilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Türkiye Kömür İşletmeleri olarak, onların yanlarında olduğumuzu ve her fırsatta destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu etkinlikler, bireylerin güçlenmesine katkı sunarken, kurumumuzun değerlerine de ışık tutuyor." şeklinde konuştu.

Çiftçi, etkinliklerin her yıl engelli bireyler tarafından heyecanla beklendiğini belirtti ve bu projelerin onlara büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti: "Onların gözlerindeki mutluluğu görmek en büyük motivasyonumuz. Engelliler, bulundukları her yeri sevgiyle güzelleştiriyorlar."