DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.152.438,14 -0,48%

Türkiye Kömür İşletmeleri Engelli Bireylerle Sosyal Sorumluluk Projesi Düzenliyor

TKİ, Didim'deki tesislerinde engelli bireyler için sosyal sorumluluk projeleri düzenleyerek toplumsal entegrasyonu destekliyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:01
Türkiye Kömür İşletmeleri Engelli Bireylerle Sosyal Sorumluluk Projesi Düzenliyor

Türkiye Kömür İşletmeleri Engelli Bireylerle Birlikte

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), her yıl Didim'de bulunan eğitim ve dinlenme tesislerinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla engelli bireylerin sosyalleşmelerine ve toplumsal yaşama entegre olmalarına katkı sağlamaktadır.

Açıklanan Faaliyetler

İlgili açıklamalara göre, engelli bireylerin topluma entegrasyonunda spor ve sanat büyük bir rol oynamaktadır. TKİ tarafından düzenlenen etkinlikler, katılımcıların fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Spor ve Sanatın Önemi

Bu tür aktiviteler, yalnızca fiziksel sağlık açısından değil, aynı zamanda sosyal becerilerin gelişimine de yardımcı olmaktadır. Engelli bireyler, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrelerini genişletirken, takım ruhu deneyimiyle bir arada olmanın keyfini çıkarmaktadır. Ayrıca, sanat etkinlikleri, yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunmaktadır.

Engelli Bireylerin Güçlenmesi

Bu tür organizasyonlar, engelli bireylerin topluma entegrasyonunu kolaylaştıran değerli bir adım olarak öne çıkmakta; aynı zamanda bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarına da önemli katkılar sağlamaktadır.

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi'nin Açıklamaları

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, engelli bireylere her alanda destek verdiklerini vurguladı. Çiftçi, "Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve her alanda yer alabilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Türkiye Kömür İşletmeleri olarak, onların yanlarında olduğumuzu ve her fırsatta destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu etkinlikler, bireylerin güçlenmesine katkı sunarken, kurumumuzun değerlerine de ışık tutuyor." şeklinde konuştu.

Çiftçi, etkinliklerin her yıl engelli bireyler tarafından heyecanla beklendiğini belirtti ve bu projelerin onlara büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti: "Onların gözlerindeki mutluluğu görmek en büyük motivasyonumuz. Engelliler, bulundukları her yeri sevgiyle güzelleştiriyorlar."

İLGİLİ HABERLER

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Olmaya Devam Ediyor
2
Türkiye Kömür İşletmeleri Engelli Bireylerle Sosyal Sorumluluk Projesi Düzenliyor
3
Bakan Şimşek: Türkiye Yatırımcıların Gözdesi Olmaya Devam Ediyor
4
TÜRKPATENT Ülkemizin İnovasyon Hedeflerini PAYLAŞTI
5
Bu Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları
6
TCMB Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklikler Yaptı
7
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Düşüşte

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı