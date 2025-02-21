Türkiye'nin 2024 İhracatı: 17 Bin 250 Eyfel Kulesi Ağırlığında

Türkiye'nin İhracat Miktarı Rekor Kırdı

Türkiye, 2024'te 174 milyon 215 bin 913 tonluk ihracat gerçekleştirerek, miktar bazında rekor kırdı. Bu miktar, yaklaşık 17 bin 250 Eyfel Kulesi'nin ağırlığına denk geliyor.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı 261,9 milyar dolar olarak kaydedildi. 2024'te bir önceki yıla göre miktar bazında ihracat %7,9 artış gösterdi.

ABD İhracatta Zirvede

Miktar bazında ihracat sıralamasında ABD, 15 milyon 456 bin 46 ton ile birinci sırada yer alıyor. İtalya 10 milyon 487 bin 29 ton, Çin 9 milyon 381 bin 736 ton, Irak ise 8 milyon 943 bin 428 ton ile ABD'yi takip ediyor.

Listede ayrıca İspanya 6 milyon 947 bin 363 ton, Romanya 5 milyon 978 bin 535 ton, İngiltere 5 milyon 816 bin 68 ton ve Almanya 4 milyon 587 bin 546 ton ile dikkat çekiyor.

İhracatta Öne Çıkan Ürünler

İhracatta en önemli ürün grubu olan tuz, kükürt, toprak ve taş ile çimento, geçen yıl itibarıyla 37 milyon 944 bin 582 tonla ilk sırada yer aldı. Bu grubu, 14 milyon 59 bin 22 tonla mineral yakıtlar ve 13 milyon 668 bin 839 tonla demir ve çelik izliyor.

Bunun yanı sıra, 12 milyon 20 bin 33 ton metal cevherleri, 8 milyon 900 bin 628 ton inorganik kimyasallar ve bileşikleri de dikkat çeken ihracat kalemleri arasında yer alıyor.