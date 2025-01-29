Türkiye’nin 2025 Hedefi: Yüksek Teknoloji Yatırımlarının Merkezi Olmak

2025 Hedefi: Yüksek Teknoloji Yatırımlarında Merkez Olmak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarında hızla ilerleyeceğini açıkladı. Bu yıl, biyoteknoloji, sanayi robotları ve hiper ölçekli veri merkezleri gibi önemli konularda Türkiye'yi yatırımcılarla buluşturmayı planladıklarını vurguladı.

2024 Yılı Başarıları ve Hedefler

Kacır, 2024'ün Türkiye için başarılarla dolu geçtiğini belirterek, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında birçok projenin uluslararası arenada öne çıktığını ifade etti. Türkiye'nin eski kabuğunu kırarak en iddialı projeleri kendi imkanlarıyla gerçekleştirme kapasitesine ulaştığını söyledi.

Bakan Kacır, "Türkiye artık sanayi üretimini en fazla artıran ülke konumundadır. Yatırım paketlerimizi artırarak 2025'te yüksek teknoloji üretim ve ihracat kapasitemizi büyük bir ivmeyle artıracağız," dedi.

Elektrikli Araç Yatırımları

Kacır, BYD markasının yeni nesil elektrikli araç yatırımını Türkiye'ye çekerek 2026'da üretime geçileceğini açıkladı. Yatırımların Türkiye'de AR-GE çalışmaları ve inovasyonun artırılması için yapılacağını vurguladı.

Togg'un Yükselişi

Bakan, yerli otomobil Togg'un da Türkiye'de önemli bir konuma geldiğini belirtti. Geçen yıl yollardaki Togg sayısının 50 bini aştığını ifade ederek, elektrikli ve otonom araç teknolojileri üzerinde çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Uzay Yarışında Türkiye'nin Hedefleri

Kacır, Türkiye'nin Ay Programı'na dair detaylar da paylaştı. Ay'a kendi üretimi olan bir araçla ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Kacır, hibrit roket motoru teknolojisinde dünyanın en iddialı dört ülkesinden biri olduklarını vurguladı.

Yeni Turcorn'lar Yolda

Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin büyüklüğünü ifade eden Kacır, 11 binden fazla Teknopark ve 1600 AR-GE merkeziyle güçlü bir altyapıya sahip olduklarını açıkladı. Yeni teknoloji girişimlerinin ve Turcorn'ların sayısını artırmak için yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Yerel Kalkınma Hamlesi

Kacır, 81 il için ilan ettikleri Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında yeni yatırımların şehirlerde ekonomik canlılık sağlayacağını ve birçok şehirde ilk defa yatırım yapılacağını dile getirdi.

Suriye ile İlişkiler ve Destek

Son olarak, Bakan Kacır, Türkiye'nin Suriye ile kardeşlik ilişkisini vurgulayarak, Suriye'nin kalkınmasını desteklemek için gerekli işbirliklerini yapacaklarını ifade etti.