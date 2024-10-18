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Türkiye'nin Ağustos 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporu

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:52
Türkiye'nin Ağustos 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporu

Türkiye'nin Ağustos 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini duyurdu. Verilere göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 351,9 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 679 milyar dolar olarak belirlendi.

Net UYP Verileri

"Yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerin farkı" olarak tanımlanan net UYP, Ağustos 2024'te eksi 327,1 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu değer 2023 sonundaki eksi 318,6 milyar dolardan daha düşük bir seviyede.

Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler

Ağustos 2024'te yurt dışı varlıkları, geçen yılın sonuna göre %5,8 artışla 351,9 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yükümlülükleri ise %4,2 artışla 679 milyar dolara çıkmıştır.

Rezerv Varlıklar ve Diğer Yatırımlar

Rezerv varlıklar kalemi, %6 artışla 149,4 milyar dolara ulaşırken, diğer yatırımlar kalemi %4,6 artışla 130,1 milyar dolar seviyesine geldi. Bu dönemde, diğer yatırımların alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları %7,8 artışla 50,2 milyar dolara çıktı.

Doğrudan ve Portföy Yatırımları

Doğrudan yatırımlar, piyasa değeri ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle %3,4 artışla 200,9 milyar dolara ulaştı. Portföy yatırımları ise %22,4 artarak 118 milyar dolara yükseldi.

Yabancı Yatırımlar ve Krediler

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku %17,5 artış göstererek 34,7 milyar dolara çıktı. Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku ise 13,9 milyar dolar düzeyindeydi. Hazine’nin tahvil stoku ise %0,4 artışla 42,7 milyar dolara ulaştı.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde %0,1 azalarak 360,1 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin, yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı %1,7 azalarak 42,5 milyar dolara düştü, ancak TL mevduatı %24,1 artarak 21,1 milyar dolara ulaştı. Bankaların toplam kredi stoku %9,3 artışla 68,4 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise %0,3 artışla 101,5 milyar dolara yükseldi.

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