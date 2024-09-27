Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri Ağustos 2023

Ağustos 2023 Dış Ticaret İstatistikleri

Ağustos ayında Türkiye'nin ihracatında imalat sanayisinin payı %94,6, ithalatta ise ara mallarının payı %69,6 olarak kaydedildi.

İhracatta İmalat Sanayisinin Rolü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan dış ticaret verilerine göre, ağustos ayında imalat sanayisinin ihracattaki payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise %3,1 olarak belirlendi. Ocak-ağustos dönemi verileri incelendiğinde, imalat sanayisinin ihracattaki oranı %94,3, tarım sektörünün payı %3,5, madenciliğin payı ise %1,7 oldu.

İthalatın Yapısı

Ağustosta ithalatın %69,6'sını ara malları, %14,9'unu sermaye malları ve %15,4'ünü tüketim malları oluşturdu. Ocak-ağustos dönemi itibarıyla ise, ara malların ithalattaki payı %69,7, sermaye malları %14,8, tüketim malları ise %15,3 olarak hesaplandı.

Ülkelere Göre İhracat ve İthalat

Ağustos ayında ihracatta lider ülke Almanya oldu. Türkiye, Almanya'ya 1 milyar 674 milyon dolar ihracat yaparken, bu ülkeyi ABD (1 milyar 339 milyon dolar) ve Birleşik Krallık (1 milyar 242 milyon dolar) izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplamın %29'unu oluşturdu.

İthalatta ise Çin, 4 milyar 21 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Bunu Rusya (3 milyar 407 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 045 milyon dolar) takip etti. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplamın %44,9'unu oluşturdu.

Teknoloji Yoğunluğu ve İmalat Sanayi

Ağustos ayına ait verilerde, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatı içindeki payı %3, ithalattaki payı ise %11 olarak kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ağustosta imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6, toplam ithalattaki payı ise %81,7 oldu.

Özel Ticaret Sistemi Verileri

Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 19 milyar 884 milyon dolara ulaşırken, ithalat %10,6 azalarak 25 milyar 291 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı %39,2 azalarak 8 milyar 891 milyon dolardan 5 milyar 407 milyon dolara düştü.

Ocak-ağustos döneminde, ihracat %3,3 artışla 154 milyar 463 milyon dolara, ithalat ise %9,2 azalarak 209 milyar 838 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı %32 azalarak 55 milyar 375 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2023 döneminde %64,7'den %73,6'ya yükseldi.