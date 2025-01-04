Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün gerçekleştirilen elektrik üretimi, 990 bin 254 megavatsaat olarak kaydedildi. Aynı gün içinde elektrik tüketimi ise 977 bin 457 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

Elektrik Tüketiminde Saatlik Veriler

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 12.00'de 46 bin 779 megavatsaat ile ölçüldü; en düşük tüketim ise 05.00'te 32 bin 28 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Üretimde ilk sırayı %24,9 ile ithal kömür santralleri alırken, %22,9 ile doğal gaz santralleri ve %11,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

İthalat ve İhracat Verileri

Türkiye, dün toplamda 13 bin 744 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 948 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.