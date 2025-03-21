Türkiye'nin Elektrikte Kurulu Gücü 117 Bin 123 Megavata Ulaştı

Türkiye'nin Elektrikte Gücünde Önemli Artış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücünün 117 bin 123 megavata ulaştığını duyurdu.

Bakanlık, gelişmeleri sosyal medya hesabında paylaştığı güncel verilerle açıkladı. Paylaşımda, "Şubat ayı itibarıyla elektrikte toplam kurulu gücümüz 117 bin 123 megavata ulaştı. Güneş ve rüzgarda toplam kurulu güç 34 bin megavata yaklaşırken, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 60'ı aştı," ifadesine yer verildi.

Kaynak Dağılımı ve Yenilenebilir Enerji

Paylaşımda, kurulu gücün kaynaklara göre dağılımına dair infografik de sunuldu. İstatistiklere göre, kurulu güçte ilk sırada %27,5 pay ile hidroelektrik santralleri yer aldı. Ardından %21,2 ile doğal gaz santralleri ve %17,8 ile güneş enerjisi santralleri izliyor.

Bu veriler, Türkiye'nin enerji alanında attığı yeşil adımları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.