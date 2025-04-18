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Türkiye'nin Kahramanları Projesi ile Yerli Üretime Yeni Soluk

Güvenilir Ürün Platformu'nun 'Türkiye'nin Kahramanları' projesi, yerli üreticilere yeni işbirlikleri oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 21:13
Türkiye'nin Kahramanları Projesi ile Yerli Üretime Yeni Soluk

Türkiye'nin Kahramanları Projesi ile Yerli Üretime Yeni Soluk

Güvenilir Ürün Platformu öncülüğünde başlatılan "Türkiye'nin Kahramanları" projesi, yerli üretimi destekleme amacıyla çeşitli işbirliklerine imkan tanıyor. Bu kapsamda düzenlenen Konya Üretici Programı, perakende sektöründe alıcılar ile yerli üreticileri bir araya getirerek önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Konya Ticaret Odası'nin TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yerli üreticiler 30'dan fazla büyük alıcı ve yatırımcıdan oluşan alım heyetiyle buluşarak ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Etkinliğin temel amacı, sürdürülebilir işbirliklerinin teşvik edilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi olarak belirlendi. Katılımcılar, e-ticaret ve iş geliştirme eğitimlerine katılarak yeni bilgiler edindi. Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, konuşmasında projenin 6 deprem ilinde de uygulandığını vurguladı.

Toprak, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformları, restoran zincirleri, perakende dernekleri ve yerel üreticilerin bir araya gelerek güçlü bir sinerji oluşturduğunu ifade etti. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise küreselleşmenin ivme kaybettiği bir dönemde yerli üretimin ve organize perakendenin önemine dikkat çekti.

Özpamukçu, "Ürün tedarikinin sürekliliği ve ürün güvenilirliği bizim temel önceliklerimiz. Bu açıdan üretici ile doğrudan temas edilen bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor." diyerek etkinliğin önemini vurguladı.

Uzmanların yer aldığı panelde, yerli üretimin teşvik edilmesi, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir ticari ilişkilerin geliştirilmesi konuları değerlendirildi. Programa AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de katılım gösterdi.

Güvenilir Ürün Platformu öncülüğünde yerli üretimi desteklemek için başlatılan "Türkiye'nin...

Güvenilir Ürün Platformu öncülüğünde yerli üretimi desteklemek için başlatılan "Türkiye'nin Kahramanları" projesi kapsamında düzenlenen Konya Üretici Programı'nda perakende sektöründe alıcılar ile yerli üreticiler bir araya geldi.

Güvenilir Ürün Platformu öncülüğünde yerli üretimi desteklemek için başlatılan "Türkiye'nin...

Güvenilir Ürün Platformu öncülüğünde yerli üretimi desteklemek için başlatılan "Türkiye'nin Kahramanları" projesi kapsamında düzenlenen Konya Üretici Programı'nda perakende sektöründe alıcılar ile yerli üreticiler bir araya geldi.

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