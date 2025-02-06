Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Aştı

Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyon 664 Bini Geçti

Türkiye'nin nüfusu, 2024 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Bu veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları" içerisinde yer aldı.

2023 yılı itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan ülke nüfusu, geçen yıl gerçekleşen artışla birlikte önemli bir büyüme kaydetti. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (42 milyon 853 bin 110 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,98 (42 milyon 811 bin 834 kişi) olarak belirlendi.

Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yıllık nüfus artış hızı, 2023'te binde 1,1 iken bu oran 2024'te binde 3,4 seviyesine yükseldi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2023'te yüzde 93 iken, 2024'te yüzde 93,4 olarak kaydedildi; belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,6'ya geriledi.

Yabancı Nüfus Durumu

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 48,351,7'sini kadınlar oluşturuyor.

Yabancı uyruklu nüfus, geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler; uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olanlar ve Türk vatandaşlığından çıkmış, referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler dahil edilerek hesaplandı. Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip olan yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

(Sürecek)