DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.721.995,26 0,8%

Türkiye'nin Serbest Bölgelerinde Dış Ticaret Fazlalığı Artıyor

2023’de Türkiye'nin serbest bölgelerinde dış ticaret fazlalığı 3,2 milyar dolardan 4,1 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:14
Türkiye'nin Serbest Bölgelerinde Dış Ticaret Fazlalığı Artıyor

Türkiye'nin 19 serbest bölgesinin ticari hacmi, geçen yıl 27 milyar 691 milyon dolar olarak kaydedildi. Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) Başkanı Yusuf Kılınç, sektörün ihracat odaklı büyüme hedeflerine vurgu yaparak, bu bölgelerin Türk ekonomisine olan katkılarını aktardı.

Geçen yıl, serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı %152 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için ihracat hedefi 12 milyar dolar olarak belirlendi. İthalat ise bir önceki yıla göre %14,8 düşerek 7,9 milyar dolara indi. Bu durum, serbest bölgelerin toplam 3,2 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermesini sağladı ve 2024 için bu rakamın 4,1 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Ege Serbest Bölgesi, 5 milyar 955 milyon dolarlık ticari hacmi ile en yüksek performansı gösterirken; Mersin Serbest Bölge 3 milyar 747 milyon, Avrupa Serbest Bölge ise 2 milyar 859 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

Kılınç, serbest bölgelerde neredeyse 99 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Son 5 yılda ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalara odaklandık. Son 10 yılda ise hem ticaret hacmimizi hem de istihdamımızı iki katına çıkardık," dedi.

Sürdürülebilir dış satış hedefleri doğrultusunda, bu yıl 30 milyar dolar üzerinde ticaret hacmi ve 12 milyar doları aşan ihracat hedeflediklerini açıklayan Kılınç, yeni yatırımcıları bölgelere çekmek için gerekli potansiyele sahip olduklarının altını çizdi.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler ise, istihdamın 25 bine çıktığını ve dolardaki artışa rağmen yine de başarı elde ettiklerini belirtti. Güler, "ESBAŞ’ın 2024 hedeflediği ticaret hacmi 5 milyar 955 milyon dolar ve ihracatımız %3 artışla 2 milyar 912 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin istihdam, ihracat ve teknoloji odaklı serbest bölgelerinde geçen yıl ihracatın...

Türkiye'nin istihdam, ihracat ve teknoloji odaklı serbest bölgelerinde geçen yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 152 olarak gerçekleşti. Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) Başkanı Yusuf Kılınç (solda) ve Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler (sağda) AA muhabirine, serbest bölgelerin Türk ekonomisine önemli katkıları bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin istihdam, ihracat ve teknoloji odaklı serbest bölgelerinde geçen yıl ihracatın...

Türkiye'nin istihdam, ihracat ve teknoloji odaklı serbest bölgelerinde geçen yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 152 olarak gerçekleşti. Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) Başkanı Yusuf Kılınç (solda) ve Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler (sağda) AA muhabirine, serbest bölgelerin Türk ekonomisine önemli katkıları bulunduğunu söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
2
Çin'in Doğal Gaz Tüketimi 2024'te 456 Milyar Metreküp Olacak
3
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Azimut Portföy Zirvede
4
Eylül 2024 Ford Fiyatları: Focus, Puma ve Mustang Mach-E Modelleri
5
Emeklilere 1000 değil 100.000 TL birden ödeme! PTT emekliye büyük sürprizi yaptı
6
Banka banka gezmeye son! O banka anında 100.000 TL kredi veriyor: Genç, yaşlı ayrımı yok
7
Emeklilere 14.000 TL sabah sürprizi! O şartla her emeklinin hanesine ödenecek

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek