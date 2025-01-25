Türkiye'nin Serbest Bölgelerinde Dış Ticaret Fazlalığı Artıyor

Türkiye'nin 19 serbest bölgesinin ticari hacmi, geçen yıl 27 milyar 691 milyon dolar olarak kaydedildi. Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) Başkanı Yusuf Kılınç, sektörün ihracat odaklı büyüme hedeflerine vurgu yaparak, bu bölgelerin Türk ekonomisine olan katkılarını aktardı.

Geçen yıl, serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı %152 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için ihracat hedefi 12 milyar dolar olarak belirlendi. İthalat ise bir önceki yıla göre %14,8 düşerek 7,9 milyar dolara indi. Bu durum, serbest bölgelerin toplam 3,2 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermesini sağladı ve 2024 için bu rakamın 4,1 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Ege Serbest Bölgesi, 5 milyar 955 milyon dolarlık ticari hacmi ile en yüksek performansı gösterirken; Mersin Serbest Bölge 3 milyar 747 milyon, Avrupa Serbest Bölge ise 2 milyar 859 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

Kılınç, serbest bölgelerde neredeyse 99 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Son 5 yılda ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalara odaklandık. Son 10 yılda ise hem ticaret hacmimizi hem de istihdamımızı iki katına çıkardık," dedi.

Sürdürülebilir dış satış hedefleri doğrultusunda, bu yıl 30 milyar dolar üzerinde ticaret hacmi ve 12 milyar doları aşan ihracat hedeflediklerini açıklayan Kılınç, yeni yatırımcıları bölgelere çekmek için gerekli potansiyele sahip olduklarının altını çizdi.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler ise, istihdamın 25 bine çıktığını ve dolardaki artışa rağmen yine de başarı elde ettiklerini belirtti. Güler, "ESBAŞ’ın 2024 hedeflediği ticaret hacmi 5 milyar 955 milyon dolar ve ihracatımız %3 artışla 2 milyar 912 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin istihdam, ihracat ve teknoloji odaklı serbest bölgelerinde geçen yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 152 olarak gerçekleşti. Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) Başkanı Yusuf Kılınç (solda) ve Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler (sağda) AA muhabirine, serbest bölgelerin Türk ekonomisine önemli katkıları bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin istihdam, ihracat ve teknoloji odaklı serbest bölgelerinde geçen yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 152 olarak gerçekleşti. Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) Başkanı Yusuf Kılınç (solda) ve Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler (sağda) AA muhabirine, serbest bölgelerin Türk ekonomisine önemli katkıları bulunduğunu söyledi.