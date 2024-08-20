Türkiye'nin Un İhracat Hedefi: 1,5 Milyar Dolar

Un İhracatında 1,5 Milyar Dolar Hedefi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, yılın ilk yarısında elde edilen başarılı rakamlar ile ilgili bilgiler verdi. Tezcan, "Yılın ilk altı ayında 1 milyon 800 bin ton ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artış sağladık," dedi.

TMO İthalat Yasağını Sürdürüyor

TUSAF'ın açıklamalarına göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alımlarını devam ettiriyor. Buğdayda 21 Haziran'da başlayan ithalat yasağının 15 Ekim'e kadar süreceği belirtildi. Bu kararın, yerli üreticilerin çıkarlarını korumak amacıyla alındığı ifade edildi.

Yerli Üretim ve İhracat Potansiyeli

Tezcan, buğday alım sürecine dair yaptığı değerlendirmede, "İthalat kısıtlaması, üreticilerimizin elindeki ürünlerin daha iyi değerlendirilmesini sağlıyor. Böylece yerli buğdayımızı, yerli sanayimizde işleyebiliyoruz. TMO, geçen yıl 13,5 milyon ton buğday satın almıştı ve bu yıl da yoğun alım yapmaya devam ediyor," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Tezcan, yılın ilk beş ayında yaklaşık 604 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yıl sonunda 1,5 milyar doların üzerine çıkmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı. Haziranda uygulamaya konulan buğday ithalat yasağının ve uzun bayram tatilinin de etkisiyle, ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşadığını kaydetti.

Gelecek Beklentileri

Öte yandan, temmuz ayında ülkemizdeki hasadın tamamlanması ile sanayicilerin arz konusunda problemler yaşamaması ve bu rakamı yukarı çekebilmesi bekleniyor. Tezcan, 21 Haziran itibarıyla başlayan buğday ithalat kısıtlamasının etkilerinin daha net bir şekilde görüleceği görüşünde.