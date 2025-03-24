Türkiye'nin Yatırım Fırsatları Londra'da Tartışıldı

Türkiye'nin yatırım ortamı Londra'da düzenlenen etkinlikte uluslararası iş dünyası temsilcileriyle ele alındı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:57
Türkiye'nin Yatırım Fırsatları Londra'da Tartışıldı

Türkiye'nin Yatırım Fırsatları Londra'da Tartışıldı

Türkiye'nin yatırım ortamı ve fırsatları, uluslararası iş dünyası ile finansal dinamikleri Londra'da düzenlenen bir etkinlikte masaya yatırıldı.

İngiliz Ticaret Odası (BCCT) tarafından düzenlenen "Türkiye: Bölgesel Büyüme Platformu" başlıklı etkinlik, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King himayesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, BCCT Başkanı Chris Gaunt’ın açılış konuşmasıyla başlandı. Etkinlikte, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Standard Chartered İngiltere CEO’su Saif Malik de açılış konuşmalarında bulundu.

İş dünyası liderleri, ekonomistler ve politika yapıcıların bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye Pazarının Dayanıklılığı", "Türkiye - Yatırım ve Finansman Ortamı" ve "Büyüme Fırsatları: Türkiye Bölgesel Bir Merkez, İngiltere Dış Yatırım Destinasyonu" başlıklı üç panel düzenlendi.

Bu toplantıyla, Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının keşfedilmesi hedeflendi. Aynı zamanda, etkinlik kapsamında BCCT'nin 138'inci yıl dönümü resepsiyonu da gerçekleştirildi.

BCCT Başkanı Chris Gaunt, toplantının açılışında, Türkiye ve İngiltere arasındaki güçlü ekonomik ilişkiler için umut verici bir gelecek sunduğunu belirterek, "Bu etkinlik Türkiye'nin dayanıklılığını, büyüme potansiyelini ve bölgesel bir merkez olarak stratejik önemini vurgulamak için önemli bir platform sundu. İngiltere ve Türkiye güçlü ekonomik bağlara sahip ve bu işbirliğini genişleterek yeni fırsatlar geliştirebiliriz. Bu diyaloğu ileriye taşımaktan büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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