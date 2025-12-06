Havza OSB, Karadeniz’in En Büyük OSB’si Oldu

Samsun Valiliği, Havza OSB’nin 965 dönümlük mevcut alan ile 8 bin 3 dönümlük genişleme sahası birleşimiyle Karadeniz’in en büyük OSB’si olduğunu ve parsel tahsislerinin dolduğunu açıkladı.

Samsun Valiliği, Havza Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) hızla büyüyerek Karadeniz Bölgesi’nin en büyük OSB’si haline geldiğini duyurdu. Liman, havalimanları ve demiryolu hatlarına yakın konumu sayesinde bölge önemli bir lojistik merkez olarak öne çıkıyor. Mevcut 965 dönümlük alanın, 8 bin 3 dönümlük genişleme sahasıyla birleşmesi OSB’nin kısa sürede lider konuma yükselmesine zemin hazırladı.

Doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Açıklamada, mevcut imar planında toplam 61 parsel oluşturulduğu belirtildi. Bunların 41’i sanayi tesisleri için ayrılırken, kalan parseller arıtma tesisi, idari ve sosyal tesisler, depolama alanları, lojistik destek birimleri, yeşil alanlar ve demiryolu yükleme sahası gibi destek birimlerine tahsis edildi. Havza OSB’de parsel tahsislerinin tamamen dolduğu vurgulandı.

Yeni firmalara ön tahsisler 2025’te başladı

Genişleme alanındaki altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla yeni ön tahsislerin yapılmaya başlandığı ve 10 firmaya toplam 774 bin metrekare alanın tahsis edildiği kaydedildi. Aralık ayı itibarıyla tahsis süreçlerinin sürdüğü ve Samsun başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yatırımcılardan yoğun talep geldiği ifade edildi.

OSB’yi çok yönlü lojistik merkez yapacak yatırımlar

Havza OSB’nin Samsun-Ankara-İstanbul karayoluna sınır konumda olması, iç pazarlara kesintisiz ulaşım sağlıyor. Bölgeden geçen demiryolu hattı ve TCDD ile imzalanan protokolle yapılacak 140 bin metrekarelik yükleme-boşaltma merkezinin OSB’nin lojistik gücünü artıracağı belirtildi. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından planlanan Delice–Çorum–Samsun hızlı tren hattının ulaşım sürelerini kısaltarak lojistik maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Enerji altyapısı güçleniyor

2024 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından genişleme alanında yapılması planlanan 100 MVA Trafo İndirme Merkezi için 28 dönümlük alan tahsis edildi. Yer seçimi ve etüt çalışmaları tamamlandı; bu yatırımın OSB’nin enerji güvenliğini ve büyük sanayi yatırımlarına uygun altyapı kapasitesini önemli ölçüde artıracağı ifade edildi.

Valilikten değerlendirme

Samsun Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Geleceğin sanayi haritasında Karadeniz’in yükselen yıldızı olan Havza OSB, yeni endüstriyel yatırımlar, yüksek standartlı üretim tesisleri ve sürdürülebilir sanayi anlayışıyla hem yatırımcılara hem de bölge ekonomisine yüksek katma değer sunmaya devam etmektedir."

