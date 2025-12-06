Denizi Olmayan Tokat'ta Yetişen Somonlar Dünya Sofralarına Ulaşıyor

Tokat'ın Almus Barajı'nda yetiştirilen somonlar, Sinop üzerinden Karadeniz'e gönderilip Avrupa ile Uzak Doğu pazarlarına ihraç ediliyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 11:03
Denizi Olmayan Tokat'ta Yetişen Somonlar Dünya Sofralarına Ulaşıyor

Denizi Olmayan Tokat'ta Yetişen Somonlar Dünya Sofralarına Ulaşıyor

Tokat’ın Almus ilçesindeki Almus Barajı, tarımsal sulama ve enerji üretiminin yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğiyle de bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Bölgeye hayat veren baraj, yaklaşık 300 bin dönüm tarım arazisini suluyor ve turizme değer katıyor.

Barajda kurulu 29 çiftlikte üretilen Türk somonları, belirli bir boya ulaştıktan sonra Sinop üzerinden Karadeniz'e sevk ediliyor. Burada büyütülen balıklar, ardından Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarına gönderilerek uluslararası talep görüyor.

Üretici: İhracat Hedefi ve Büyüme

7 yıldır Almus Barajı’nda kafes balıkçılığı yapan üretici Sadullah Sezer, işlerini geliştirerek ihracata katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti ve şöyle dedi: "İki kafesle başladığımız kafes balıkçılığına şu anda 12 kafesle devam ediyoruz. Sevkiyatlarımız sürüyor. Balıkları Sinop’a denize gönderiyoruz. Orada büyüyüp Avrupa’ya gidecekler. Bu yıl 150 tonluk bir üretim hedefimiz var. Rusya, Japonya ve Çin’e ihracat yapıyoruz"

Almus Barajındaki üretim, bölge ekonomisine katma değer sağlarken, yerli somonların uluslararası pazarlarda tercih edilmesi sektörün büyüme potansiyelini de ortaya koyuyor.

TOKAT (İHA) - DENİZİ OLMAYAN TOKAT’IN ALMUS İLÇESİNDEKİ BARAJDA YETİŞTİRİLEN TÜRK SOMONLARI SİNOP...

TOKAT (İHA) - DENİZİ OLMAYAN TOKAT’IN ALMUS İLÇESİNDEKİ BARAJDA YETİŞTİRİLEN TÜRK SOMONLARI SİNOP ÜZERİNDEN AVRUPA VE UZAK DOĞU ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR.

TOKAT (İHA) - DENİZİ OLMAYAN TOKAT’IN ALMUS İLÇESİNDEKİ BARAJDA YETİŞTİRİLEN TÜRK SOMONLARI SİNOP...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizi Olmayan Tokat'ta Yetişen Somonlar Dünya Sofralarına Ulaşıyor
2
Havza OSB, Karadeniz’in En Büyük OSB’si Oldu
3
TCMB, Döviz Piyasasında Dengeyi Sağlamak İçin TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine Başladı
4
e-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek Projesi Açılış Konferansı Gerçekleştirildi
5
2024 asgari ücret için ilkler yılı olacak
6
Şırnak’tan Suudi Arabistan’a İlk Direkt Uçuşla 220 Umre Yolcusu Döndü
7
Karadeniz'in En Büyük İncir Projesi: 50 Milyon TL Gelir Kız Öğrencilere Burs Olacak

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak