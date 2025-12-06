Denizi Olmayan Tokat'ta Yetişen Somonlar Dünya Sofralarına Ulaşıyor

Tokat’ın Almus ilçesindeki Almus Barajı, tarımsal sulama ve enerji üretiminin yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğiyle de bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Bölgeye hayat veren baraj, yaklaşık 300 bin dönüm tarım arazisini suluyor ve turizme değer katıyor.

Barajda kurulu 29 çiftlikte üretilen Türk somonları, belirli bir boya ulaştıktan sonra Sinop üzerinden Karadeniz'e sevk ediliyor. Burada büyütülen balıklar, ardından Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarına gönderilerek uluslararası talep görüyor.

Üretici: İhracat Hedefi ve Büyüme

7 yıldır Almus Barajı’nda kafes balıkçılığı yapan üretici Sadullah Sezer, işlerini geliştirerek ihracata katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti ve şöyle dedi: "İki kafesle başladığımız kafes balıkçılığına şu anda 12 kafesle devam ediyoruz. Sevkiyatlarımız sürüyor. Balıkları Sinop’a denize gönderiyoruz. Orada büyüyüp Avrupa’ya gidecekler. Bu yıl 150 tonluk bir üretim hedefimiz var. Rusya, Japonya ve Çin’e ihracat yapıyoruz"

Almus Barajındaki üretim, bölge ekonomisine katma değer sağlarken, yerli somonların uluslararası pazarlarda tercih edilmesi sektörün büyüme potansiyelini de ortaya koyuyor.

