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Türkiye Ödemeler Dengesi Verileri Açıklandı

Türkiye'nin ağustos ayında ödemeler dengesinde önemli gelişmeler yaşandı, doğrudan ve portföy yatırımlarında net çıkışlar kaydedildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:22
Türkiye Ödemeler Dengesi Verileri Açıklandı

Türkiye Ödemeler Dengesinde Ağustos 2024 Gelişmeleri

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin ödemeler dengesindeki en son verilere göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşirken, portföy yatırımları alanında bu rakam 881 milyon dolara ulaştı.

Ağustos 2024 Dönem Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerini yayınladı. İncelendiğinde, yurt dışından yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdiği, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 1 milyar 412 milyon dolarlık net alım yapıldığı gözlemlendi.

Yurt Dışı Tahvil İhracı ve Diğer Yatırımlar

Yurt dışında tahvil ihraçları doğrultusunda genel hükümet, 2 milyar 250 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı. Bankalar 1 milyar 114 milyon dolar ve diğer sektörler 200 milyon dolarlık net borçlanma kaydetti.

Diğer yatırımlar kapsamında, yurt içi bankaların yurt dışındaki muhabir hesapları 699 milyon dolar artış gösterdi. Yurt dışında bulunan bankaların, yurt içindeki mevduatları ise, yabancı para cinsinden 786 milyon dolarlık bir artış, Türk lirası cinsinden ise 1 milyar 160 milyon dolarlık bir düşüş ile birlikte toplamda 374 milyon dolarlık net azalma yaşadı.

Krediler ve Resmi Rezervler

Bu dönemde bankaların sağladığı kredilere bakıldığında, 626 milyon dolarlık net geri ödeme yapılırken, genel hükümet ile 133 milyon dolarlık geri ödeme gerçekleşti. Diğer sektörler ise 561 milyon dolarlık net kredi kullanımında bulundu.

Ağustosta resmi rezervlerde ise 2 milyar 510 milyon dolarlık net azalma meydana geldi. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 17 Eylül 2024'te yayımlanan "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2023" bülteni ile birlikte Hizmetler Dengesi kalemi için veriler güncellendi.

2024 Yılına Ait Yıllık Veriler

Veri Ağustos 2024 Ocak-Ağustos 2024
CARİ İŞLEMLER HESABI 4.324 -9.665
İhracat 21.788 167.383
İthalat 24.699 205.933
Mal Dengesi -2.911 -38.550
Hizmet Gelirleri 13.198 73.971
Hizmet Giderleri 4.502 34.766
Mal ve Hizmet Dengesi 5.785 655
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 914 8.563
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.389 18.928
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 4.310 -9.710
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 144 5
SERMAYE HESABI -15 -120
FİNANS HESABI 3.155 -18.133
Resmi Rezervler -2.510 -3.419

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