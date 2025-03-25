Türkiye, Uluslararası Yatırımcılar için Uzun Vadeli Bir Pazar Olmayı Sürdürüyor

Türkiye'nin Yatırımcılara Açık Kapısı

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, uluslararası ve İngiliz yatırımcıların Türkiye'yi uzun vadeli yatırım yapacakları öncelikli pazar olarak gördüklerini ifade etti. Gaunt, Türkiye ekonomisinin dirençli kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Yabancı Yatırımcı Algısı

Gaunt, BCCT tarafından Londra'da düzenlenen "Türkiye: Bölgesel Büyüme Platformu" toplantısının ardından, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı algısının güçlü olduğunu söyledi. "Yatırımcılar, Türkiye'nin tarihsel ve geleceğe dönük potansiyelinin olduğunu kabul ediyor. Türkiye'nin temel göstergeleri değişmiyor, demografik yapı güçlü. İş dünyasının direnci ve Merkez Bankası'nın geçmişteki sorunları aşma yeteneği hala geçerli" şeklinde konuştu.

Dirençli Ekonomi ve Girişimcilik Ruhu

Türk iş dünyasının karakterindeki girişimcilik ruhuna işaret eden Gaunt, iş dünyasının Türkiye ekonomisini sık sık "dirençli" olarak tanımladığını belirtti. "Türkiye'yi, kısa vadeli bir yatırım destinasyonu olarak değil, uzun vadeli bir yatırım stratejisi olarak görüyoruz" diyen Gaunt, yatırımcıların 10-15 yıllık planlamalar yaptığını kaydetti.

Yerli Yatırımcıların Rolü

Türkiye'yi stratejik bir ülke olarak gören Gaunt, yerli yatırımcıların Türkiye ekonomisinin büyümesini yönlendirdiğini dile getirdi. "Bu güçlü olduğu sürece, yatırımın direnci devam edecektir" ifadesini kullandı.

Serbest Ticaret Anlaşması ile Yeni Fırsatlar

Türkiye ve İngiltere arasında müzakere edilen serbest ticaret anlaşması (STA) ile yeni sektörlerin ikili ticarete katkı sağlayacağını belirten Gaunt, "Bu STA, Türkiye ve İngiltere arasındaki ikili ilişkileri güçlendirecek" dedi. Gaunt, Türkiye’nin savunma sektöründeki büyümeyle ilgili de önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, BCCT tarafından Londra'da düzenlenen "Türkiye: Bölgesel Büyüme Platformu" toplantısının ardından, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı algısı ve Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.