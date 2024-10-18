Türkiye Varlık Fonu'ndan Rekor Sukuk İhracı

Türkiye Varlık Fonu'nun Rekor Sukuk İhracı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 14-16 Ekim tarihleri arasında Londra'da düzenlediği yatırımcı toplantıları sonucunda, 750 milyon dolar tutarındaki sukuk ihracına rekor bir talep topladı. İlgili ihracın 5 yıl 3 ay vadeli olup, yüzde 6,95 getiri oranı bulunduğu kaydedildi.

Yatırımcılarından Gelen Rekor Talep

TVF, bu işlemle birlikte, Hazine ve katılım bankaları dışında bir Türk kuruluşunun uluslararası sukuk piyasasına ilk kez girdiğini duyurdu. Fon, İstanbul Finans Merkezi projesi için gerekli finansmanın çeşitlendirilmesi amacıyla bu sukuk ihracını gerçekleştirdi. Yatırımcılar, 750 milyon dolarlık sukuk işlemine yaklaşık 7 milyar dolarlık bir talep gösterdi ve bu da yaklaşık 14 katı bir talep çarpanı ile sonuçlandı.

Piyasa Güveninin Tazelenmesi

Gerçekleşen bu işlem, TVF'nin şubat ayında yapılan Eurobond ihraç sürecinde elde edilen benzer başarının arkasından gelmesiyle dikkat çekti. Küresel piyasalardaki risk ortamı karışık olsa da, bu talep, yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni pekiştirdi. Sukuk işlemi, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered bankaları tarafından koordine edildi.

En Yüksek Fiyat Düşüşü

Sukuk ihracı, 2024 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen diğer tahvil ve sukuk ihracatları arasında en fazla fiyat (IPT) düşüşü yaşayan ikinci işlem oldu. Bu sürecin ardından, TVF'nin, daha önceki Eurobond işlemi ile birlikte, piyasa koşullarına etkin bir yanıt verdiği gözlemlendi.

İstanbul Finans Merkezi'ne Yatırım

TVF, eylül ayında Dubai ve Abu Dabi'deki yatırımcı görüşmelerinde, bölgedeki önemli yatırımcılarla bir araya geldi ve stratejilerini paylaştı. Elde edilen bu finansmanın, İstanbul Finans Merkezi'ne değer katacak yatırımlarda kullanılacağı belirtiliyor. İstanbul Finans Merkezi, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluşturma hedefine ulaşarak, bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmayı amaçlıyor.